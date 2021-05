‘No quiero ensuciarme con cosas falsas’: Silvia Pinal declara contra Frida Sofía

La acusación de abuso que hizo Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán cimbró a todo el medio del espectáculo en México, pero sobre todo a la familia Pinal, que ha estado en el ojo del huracán desde hace meses, pues la hija de Alejandra Guzmán también hizo señalamientos en contra de otros de los integrantes de la dinastía, pero ahora quien rompió el silencio fue Silvia Pinal y dejó ver su postura ante las declaraciones que hizo su nieta.

Pocos días después de que Frida Sofía acusara a su abuelo de abuso, Silvia Pinal envió un comunicado en el que aseguró que es sensible a las problemáticas a las que se enfrentan varias mujeres, que sabe que su familia no es la excepción y que esa es la razón por la que quiere un acercamiento con su nieta.

“Frida, tu abuela te ama intensamente y nos necesitamos ambas. Con los años de experiencia y el amor que le tengo a la vida he seguido puntualmente tus palabras, dame la oportunidad de abrazarte y demostrarte que estoy para tu en todo momento, resolvamos esto juntas y alejadas de los medios, como siempre hemos sido nosotras, desde la unidad y el respeto”, expresó.

Ahora, la diva de la época de oro del cine mexicano ofreció una entrevista para Mara Patricia Castañeda en la que fue cuestionada sobre el escándalo que vive su familia a raíz de las acusaciones de Frida Sofía y dejó ver que tiene dudas sobre lo que su nieta asegura que vivió en su niñez.

“Yo no he leído lo que dice Frida Sofía, no adrede. Porque no quiero ensuciarme con cosas falsas, porque seguramente son cosas falsas. Enrique tiene sus cosas, pero también vale. También por eso fue difícil terminar”, recordó la famosa sobre su matrimonio con el cantante.

Silvia Pinal insistió en que a pesar de que tuvo un matrimonio fallido con Enrique Guzmán, cree que las acusaciones de Frida Sofía carecen de veracidad y señaló que Alejandra Guzmán siempre ha sido una buena madre.

“Yo no estoy contenta con esto, estoy muy disgustada, se me hace muy injusto porque Alejandra les da lo que no le ha dado su padre. Le da todo, incluso colegios y ella no mira para ver cuál es el más barato, o sea, Alejandra ha sido una buena madre”, dijo la matriarca de la familia Pinal.

En la entrevista, Silvia Pinal insistió en que Alejandra Guzmán ha intentado acercarse a su hija, pero que es Frida Sofía quien ha cortado todos los lazos con su familia materna, situación que empeoró desde hace algunos años.

“Le doy consejos, trato que sepa que la quiero, que me gusta lo que hace pero hasta ahí. No hablo mucho con Frida, ella está en Estados Unidos y a mí me encanta eso, ella le sabe mucho al inglés, me gusta que lo viva porque es una puerta muy importante para ella”, dijo la diva del cine.

Finalmente, Silvia Pinal recordó su matrimonio y dejó en claro que a pesar de que ella y Enrique Guzmán se separaron en medio de acusaciones de violencia y agresiones, actualmente no existen rencores entre ellos: “Pues sí, fue muy fuerte, fue una competencia muy desleal, siempre me sentí muy engreída, decía, este me la persigna. Quise mucho a Enrique, no hay rencores, quiere mucho a su hija (Alejandra)”, comentó Pinal.​