«No pasó nada»: Alicia Villarreal causa polémica al hablar del caso de abuso de su hija Melenie

Melenie, La hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona en marzo de este año dio a conocer que fue víctima de abuso por parte de una persona cercana a su familia. La joven de 22 años dio a conocer que esto sucedió hace poco más de cinco años cuando ella aún era menor de edad. Su famosa madre no habló sobre el tema hasta hace poco cuando fue interceptada por los medios en un evento.

Fue en la inauguración de una panadería en la cual fue madrina donde los medios la cuestionaron sobre el apoyo que le dio a su hija luego de la denuncia pública de abuso que hizo en redes sociales a lo que respondió que “No pasó nada”, comentario que le valió para recibir cientos de críticas de internautas en redes sociales por “minimizar” la situación que vivió Melanie.

“¿Cuál ha sido el apoyo tuyo como mamá a la situación que vivió Melenie?”, la cuestionaron “El que hacen todas las mamás, cuidar a nuestros hijos, hablar con ellos, decirles que la vida sigue y que no pasó nada. Porque la verdad es que no pasó nada”, expresó.

Este último comentario causó molestia en redes sociales, pues diversos usuarios piensan que la “Güerita consentida”minimizó la situación que vivió su hija y que además normaliza el acoso en pleno 2021.

“Que no pasó nada. ¿Por qué normaliza el acoso en pleno 2021?” “¿Cómo puede decir que no pasó nada cuando su hija fue víctima de abuso sexual? Arturo Carmona debe denunciar a Alicia Villarreal por omisión de cuidados”, “Que poco valor le está dando a la denuncia que de seguro le costó mucho trabajo hacer a su hija”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.

La denuncia de acoso de Melenie Carmona

El pasado 8 de marzo, el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal compartió en sus redes sociales la traumática experiencia que vivió con un familiar quien estaba cuidando de ella y sus hermanos mientras sus papás no estaban en la ciudad.

“Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short. Me quedé totalmente paralizada por un buen rato, y tú nada más no te quitabas. Sentí como ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada 2 horas llorando en shock hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”, se lee en el relato de la joven.

Melenie continúa su relato diciendo que aunque contó lo sucedido a diversas personas de su familia, quienes minimizaron la situación haciéndola sentir como “estúpida y solitaria” durante mucho tiempo.

“Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada. Me hiciste sentir como si fue mi culpa (…) Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto” expresó Melenie.