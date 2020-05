Niurka Marcos confiesa el infierno que vivió al lado de Juan Osorio

Niurka ha revelado detalles de su relación personal y profesional con Juan Osorio cuando eran pareja, y confiesa que vivió un ‘infierno’ con el famoso productor de Televisa.

La actriz y bailarina cubana declaró en el programa ‘La última y nos vamos’ de Unicable que el primer trabajo que le dio su marido Juan Osorio fue en la telenovela ‘Salomé’, donde por proteger la estabilidad de Juan aguantó los ataques y desplantes tanto de Edith González, la protagonista, y el director Sergio Jiménez, de quienes dijo: ‘también hablaban horrores de aquel’, o sea de su esposo. Terminado ese trabajo, Niurka juró no volver a trabajar en una telenovela de Osorio, a quien también acusó de haberle truncado su primer protagónico, ya que Ernesto Alonso la quería de protagonista de una de sus telenovelas, y fue el mismo Juan quien la bloqueó.

“Fue un infierno, tuvimos años de felicidad y abstinencia, de éxito en ambas carreras, la suya y la mía…yo que me quedaba en la casa me avisaban que ya se iba con una, con otra, con aquella”, confirmando que le fue infiel infinidad de veces con otras actrices, de quienes no quiso revelar su identidad.

Niurka asegura que actualmente lleva una excelente relación con Juan Osorio, pero que como pareja jamás volverán, y agregó que su único objetivo en común es apoyar a su hijo Emilio, fruto de su matrimonio de varios años.