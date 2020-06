Natalia Barulich revela detalles de su “toxica” relación con Maluma

A pesar de que el romance entre Maluma y Natalia Barulich llegó a su fin en noviembre de 2019, es hasta este momento que la modelo de 28 años decidió revelar algunos motivos que la llevaron a tomar esta decisión.

Siete meses después de su truene con el intérprete colombiano, Barulich contó durante su participación en el podcast ‘Evolve’ que su noviazgo con Maluma no era “tan perfecto” como parecía.

“Significa que yo estaba dando un 100 por ciento y solo estaba recibiendo un 20 por ciento, diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Era cálido, era frío, sentía que estaba viviendo para mi pareja”, confesó Natalia.

A pesar de esta situación, la también DJ reveló que no la pasó tan bien tras su rompimiento con el llamado Pretty Boy. “Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero para mí era muy tóxica… extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”.

Después de conocerse en 2017 durante la filmación del videoclip ‘Felices los 4’, el romance entre los artistas traspasó la pantalla, pero luego de dos años romance decidieron anunciar su separación definitiva, de la cual Maluma sigue sin dar declaraciones al respecto.

Actualmente, la modelo ha sido relacionada sentimentalmente con el futbolista brasileño Neymar Jr., de quien se rumora fue el tercero en discordia de su relación con Maluma.