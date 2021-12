“Nada vale tu incomodidad”: Ingrid Coronado reacciona a acusación de Charly López

Ingrid Coronado y Charly López parecían tener una relación cordial sin importar los motivos que los llevaron al divorcio en el pasado, por lo que fue toda una sorpresa que ahora, a 17 años de su separación, el integrante de Garibaldi destapó conflictos entre ambos, pues asegura que la conductora le fue infiel durante su matrimonio y ahora busca perjudicarlo legalmente para recibir dinero y quedarse con una propiedad, además de que puso a su hijo en su contra, pero la famosa no se quedó callada y recurrió a sus redes sociales para emitir un mensaje.

Charly López acudió como invitado al programa De Primera Mano para hablar de sus nuevos proyectos, pero no pudo evitar responder los cuestionamientos de Gustavo Adolfo Infante, a quien aseguró que Ingrid Coronado está aprovechando que él nunca desconfió de ella y no se preocupó por tener comprobantes de pagos que realizó por la manutención de su hijo, también insistió en que ella quiere romper el acuerdo de divorcio, pues además de quedarse con dinero ahora quiere apropiarse de una casa que el cantante se quedó tras la repartición de bienes ocurrida hace 17 años.

Entre las revelación que hizo Charly López destacó una en la que dijo que cuando estuvieron casados, Ingrid Coronado le fue infiel en dos ocasiones, una con un hombre con el que trabajaba en TV Azteca y otra con un futbolista famoso y que esto fue lo que los llevó al divorcio, pues nunca pudo perdonar el engaño.

Luego de que las declaraciones de Charly López se viralizaron, Ingrid Coronado recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje en el que habla del perdón en las relaciones, algo que muchos aseguraron que fue por lo dicho por su ex esposo.

“’Opinión impopular: Una relación estable no es perdonarlo todo’. ¿Qué opinas de esta frase? Yo la siento muy real y es que a veces pensamos que darlo todo por un vínculo es aguantar situaciones que nos incomodan, ¿Quieres que te diga algo? Nada vale tu incomodidad y con esto no quiero decir que seas una pesada o un pesado, incapaz de comprender el proceso del otro, no, no es eso. Se trata de conocerte mejor, conocer tus prioridades, lo que es negociable y lo que no lo es y desde ese lugar relacionarte sanamente. Comenta si estás de acuerdo, no olvides etiquetar a esa persona que le haga falta leer esto”, expresó la conductora junto a los hashtags #Bienestarfemenino, #Amorpropio, #Bienestaremocional y #Relacionesamorosas.​