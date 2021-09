My Little Pony presenta historia sobre tolerancia

En momentos en los que el mundo busca mayor tolerancia, llega una nueva película animada de My Little Pony para mostrar que la unión siempre hará la fuerza.

En “My Little Pony: A New Generation” (“My Little Pony: Nueva generación”), que se estrena el viernes en Netflix, los ponis terrestres, pegasos y unicornios han sido divididos por los prejuicios, y la magia en el mundo de Equestria, donde viven, se ha perdido.

Sólo una poni llamada Sunny (cuya voz en español hace la cantante mexicana Belinda y en inglés la actriz Vanessa Hudgens) cree que es posible convivir con unicornios y pegasos. En su comunidad costera, la Bahía de Yeguamar, los ponis viven preparándose para un posible ataque de unicornios o pegasos, y ella es vista como una rara, desubicada, hasta que un día llega Izzy (Leticia Amezcua), una unicornio de pelo azul. Ambas terminan siendo perseguidas y huyen para tratar de recuperar la magia.

Entretanto, el sheriff Hitch (Vadhir Derbez) va tras su pista y llega hasta Altos de Céfiro, la ciudad de los pegasos, donde se encuentran con la princesa Pipp (Paulina Goto), quien tiene un gran talento para cantar.

“Mi personaje Pipp es una poni pegaso estrella del pop y vive un poco en un mundo un poco superficial, muy en la selfie, en el teléfono, y le cuesta un poquito conectar con el presente y con los demás”, dijo Goto.

La actriz y cantante mexicana contó que jugaba con ponis cuando era niña y que una de sus películas favoritas era la original de “My Little Pony” de la década de 1980. Incluso cantó parte de la canción durante la entrevista.