Muere la esposa de John Travolta, Kelly Preston, a los 57 años

John Travolta anunció en su Instagram que su esposa Kelly Preston falleció este domingo (12), después de dos años luchando contra el cáncer de mama.

En un emotivo mensaje en esa red social, el actor reveló la triste noticia a sus seguidores:

“Con un corazón muy pesado, les informo que mi bella esposa Kelly ha perdido su batalla de dos años contra el cáncer de mama. Ella luchó una lucha valiente con el amor y el apoyo de tantos. Mi familia y yo siempre estaremos agradecidos con sus médicos y enfermeras en el MD Anderson Cancer Center, todos los centros médicos que han ayudado, así como con sus muchos amigos y seres queridos que han estado a su lado. El amor y la vida de Kelly siempre serán recordados.”, afirma.

Travolta también informa que se tomará un tiempo para estar con sus hijos en ese momento de dolor.

“Me tomaré un tiempo para estar allí para mis hijos que han perdido a su madre, así que perdóname de antemano si no tienes noticias nuestras por un tiempo. Pero tenga en cuenta que sentiré su desbordamiento de amor en las próximas semanas y meses a medida que nos curamos. Todo mi amor, JT”.

Según la revista People, Kelly Preston decidió mantener privada su lucha contra la enfermedad, de acuerdo con su representante:

“Tras decidir llevar a cabo su lucha de forma privada, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, ayudada por sus familiares y amigos más cercanos (…) Era un alma brillante, preciosa y amorosa que se preocupaba profundamente por los demás y que aportaba vida a todo lo que tocaba”.

Su hija Ella también fue a Instagram hacerle un homenaje a su madre:

“Nunca he conocido a nadie tan valiente, fuerte, hermoso y amoroso como tú. Cualquiera que tenga la suerte de haberte conocido o haber estado en tu presencia estará de acuerdo en que tienes un resplandor y una luz que nunca deja de brillar y que hace que cualquier persona a tu alrededor se sienta feliz al instante. Gracias por estar allí para mí, no importa qué. Gracias por tu amor. Gracias por tu ayuda y gracias por hacer de este mundo un lugar mejor. Has hecho la vida tan hermosa y sé que continuarás haciéndolo siempre. Te quiero mucho mamá.”, escribió.

Además de Ella, de 20 años, Kelly y Travolta son padres de Benjamin, de nueve años, que nació al año siguiente de la muerte de su hermano mayor, Jett Travolta, quien tenía autismo y falleció durante vacaciones familiares en las Bahamas.

Kelly Preston protagonizó películas como SpaceCamp (1986), Twins (1988), Jerry Maguire (1996) y For Love of the Game (1999). El último papel de Preston fue en la película Gotti de 2018 en la que interpretó a Victoria Gotti, la esposa del jefe de la mafia John Gotti, que fue retratada en la pantalla por Travolta.