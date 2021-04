¿Miente Enrique Guzmán?

Ciudad de México.- A las pocas horas de que Frida Sofía lo acusara de abuso y señalara que la tocaba de manera inapropiada desde los cinco años, el cantante Enrique Guzmán dio una entrevista para defenderse, en la cual rompió en llanto.

En una plática con Paty Chapoy para el programa Ventaneando, el papá de Alejandra Guzmán negó lo dicho por su nieta y afirmó que ‘jamás le había tocado un pelo’. Inclusive, puso en duda de que la modelo se pudiera acordar de una agresión a esa edad.

En m puta vida le he tocado un pelo a esa niña. No tengo modo de decírtelo de otra manera. Lo único que conozco es verla crecer. No la he tocado ni darle un beso en un cachete. No la he sentido nunca. La veo con mis ojos, no tengo más, no he podido tocar nunca a esa niña. No me veo así, no soy yo, Paty”

Por otro lado, reiteró que ‘al inventar eso el daño se lo está haciendo a sí misma’, además de que creer que la entrevista con Gustavo Adolfo Infante solo fue una estrategia.

EXPERTAS EN LENGUAJE CORPORAL ANALIZAN SI ENRIQUE GUZMÁN MIENTE

La declaración de Enrique Guzmán ante la acusación de Frida Sofía por supuestos tocamientos sexuales desde que tenía cinco años fue analizada por dos expertas en sicología de testimonio y análisis de comportamiento.

Cuando solamente un ojo llora ahí tenemos un tema, dijo Raquelín Pérez, doctora en sicología de testimonio, con respecto a la reciente entrevista que dio el cantante.

Cuando la nariz empieza a fluir sin que haya lágrimas es exactamente ahí cuando se está llorando lo que los ojos no pueden, pero si comienza a llorar una sola parte, definitivamente, ahí hay algo que se oculta”

A decir de la doctora Raquelín Pérez, la primera declaración de Enrique Guzmán es contradictoria.

Se dice y se desdice en muchas ocasiones de si había tocamientos, de si no había tocamientos, de si la conoce, de si no la había visto, de si la había visto, e inclusive niega hasta un beso en la mejilla cuando es un abuelo”.

Por su parte, Guillermina González, doctora en análisis de comportamiento, advierte que solo la conclusión de diversos estudios podrían determinar dada la delicadeza del caso, pero también deja su observación profesional.

Él termina amenazando y termina señalando a su nieta de que él se va a defender y de que no lo va a afectar, con ira, con agresión, con cólera. Y esa cólera cuando tú no debes nada, nada ocultas. Hace falta una investigación criminalística, una legal, siquiátrica, sicológica y neurosicológica. Sin embargo, su declaración parece falsa”