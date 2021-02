Ciudad de México.- México tiene una nueva posibilidad de figurar en las candidaturas al Oscar y este año podría ser con Ya No Estoy Aquí, de Fernando Frías.

Este martes, la Academia que otorga los premios anuales que reconocen los mejor del cine estrenado en EU dará a conocer los 15 filmes semifinalistas, de los que saldrán cinco nominados a Mejor Película Internacional.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas ha enviado 52 películas a su símil de EU, de las cuales han salido nueve postuladas y solo la ha ganado una, Roma, de Alfonso Cuarón.

Aquí te presentamos algunas de las fuertes contendientes de este año, con un resumen y comentario de sus respectivos directores a cruzar los dedos por México y que sea una nominación de ¡10!

Another Round (Druk)

País: Dinamarca.

Director: Thomas Vinterberg.

Trama: los profesores Martin, Tommy, Peter y Nikolaj son colegas y amigos, y cuando a uno se le ocurre que echarse unos alcoholes para soltarse dando clases, es buena idea, todo se descontrola.

Lo que dice el director: «Pensé en algún momento, ponerle la leyenda ‘No lo intente en casa’, al final de la película, pero básicamente me dije: ‘Se lo dejo al espectador’. Es una manera de explorar la función del alcohol en ciertos individuos».

Reconocimientos: Concha de Plata para Mejor Actor (los cuatro protagonistas) y Director en San Sebastián y Mejor Película, Director, Guión y Actor (Mads Mikkelsen) en los European Film Awards.

Ya No Estoy Aquí

País: México

Director: Fernando Frías.

Trama: Ulises (Juan Daniel García), de 17 años, es fanático de la música, miembro de la pandilla Los Terkos y apasionado exponente del baile a través de la cumbia rebajada. Por un incidente, se ve inmiscuido en una guerra entre cárteles y tiene que huir a Nueva York.

Lo que dice el director: «La cumbia rebajada es una metáfora de la juventud que termina demasiado pronto en un lugar donde no hay oportunidades, que quieres que no deje de sonar para seguir bailando».

Reconocimientos: Premio del Jurado y del Público en el Festival de Cine de Morelia, 10 Arieles

The Two of Us (Deux)

País: Francia.

Director: Filippo Meneghetti.

Trama: Nina (Barbara Sukowa) y Madeleine (Martine Chevalier), dos mujeres mayores, han sido pareja durante muchos años; luego de que una rechaza la venta de su departamento, se desatan los desencuentros.

Lo que dice el director: «Hoy, hablar de dos mujeres que se aman, puede no ser noticia, pero sigue siento interesante y relevante cómo llevan su relación y cómo la perrea la sociedad».

Reconocimientos: AlloCine y The French Union of Film Critics la situaron entre las diez mejores películas francesas del 2020.

Dear Comrades (Dorogie tovarishchi!)

País: Rusia.

Director: Andrey Konchalovskiy.

Trama: en 1962 hubo una masacre en Novocherkassk y los testigos fueron obligados a callar. Lyudmila (Julia Visotskaya) pierde a su hija en la plaza, lo que cambia su percepción sobre el país, que ama tanto.

Lo que dice el director: «Los ciudadanos de Novocherkassk debieron firmar un convenio en el que se comprometían a no hablar de sucedido y si lo hacían enfrentarían ¡la pena de muerte! Sentí un compromiso de contar lo sucedido».

Reconocimientos: ganó el Premio Especial del jurado en Venecia.

Beginning (Dasatskisi)

País: Georgia.

Director: Dea Kulumbegashvili.

Trama: Yana (Ia Sukhitashvili) es la esposa de David (Rati Oneli), un testigo de Jehová que se enfrenta a un ataque de extremistas y pone en cuestionamientos la misión de la vida de ella.

Lo que dice el director: «Tiene que ver con la alienación, con la aceptación de su identidad y de sus por qués, de afrontar su crisis personal, en su matrimonio y de una avalancha de preguntas que le llegan en medio de su relación, la que no es, por supuesto, como ella esperaba».

Reconocimientos: Premio FIPRESCI de la crítica en Toronto y Concha de Oro a Mejor Filme en San Sebastián.

Charlatan (Salatán)

País: Republica Checa.

Director: Agnieszka Holland.

Trama: Jan (Ivan Trojan) es un curandero muy famoso en su comunidad, lo cual llama la atención de los líderes comunistas de su país y lo pone en aprietos por su cercanía con Frantisek (Juraj Loj).

Lo que dice el director: «Es una historia que me atrajo por lo complejo de sus personajes, porque hablan con hechos y se acercan con dictámenes propios que pueden ser engañosos. Hay un lenguaje no dicho entre ellos dos y una historia que vamos descubriendo y te envuelve en una espiral que no sabes a donde te lleva».

Reconocimientos: los críticos de The Guardian la situaron entre las 10 mejores películas de 2020.

The Mole Agent (El Agente Topo)

País: Chile.

Director: Maite Alberdi.

Trama: un investigador privado entrena a Sergio Charmy, de 83 años, para que se convierta en agente infiltrado en la casa de reposo donde habita la madre de la clienta que encargó la tarea. El resultado de la investigación es totalmente inesperado.

Lo que dice el director: «Yo quería hacer una película noir, una historia tipo documental, que no fuera como la ficción clásica, porque nunca he visto uno así. Y me dediqué a investigar agencias de inspectores, la mayoría agentes jubilados y uno de ellos me dejó trabajar con él, y se volvió mi protagonista».

Reconocimientos: los críticos de Sundance lo mencionaron como de los mejores filmes del festival del año pasado.

La Llorona

País: Guatemala.

Director: Jayro Bustamante.

Trama: la historia cambia en este filme, porque durante la época de un genocido brutal de los mayas, orquestada por Enrique Monteverde, se origina una leyenda que tomará vida décadas después en el personaje de Alma (María Mercedes Coroy), una llorona justiciera y heroína con poderes sobrenaturales.

Lo que dice el director: «Hay una situación política cruzada con una leyenda y era hora de darle a la mujer de esta leyenda un sentido de justiciera para que no sólo se recargara en un hombre. Y todo surgió por un estudio de mercado en el que descubrimos que lo que más consumen (en Guatemala) son filmes de terror y de héroes. Tenemos a una heroína distinta».

Reconocimiento: el público de Canadá le dio un 89 por ciento sobre 100 en calificación.