Melenie Carmona defiende a su mamá, tras revelar abuso sexual

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, salió en defensa de su madre, luego de que las críticas se volcaran en su contra por supuestamente no haberla cuidado y ayudado en los momentos difíciles que vivió al ser víctima de abuso sexual por parte de un familiar en noviembre de 2016. Y es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la joven rompió el silencio y compartió su testimonio. La hija de la regiomontana defendió a su madre, pues según comentó, siempre contó con su respaldo.

A través de redes sociales, Melenie Carmona tuvo que aclarar que su madre Alicia Villarreal sí la apoyo tras el abuso sexual que vivió cuando tenía 17 años, pues usuarios de las redes sociales la atacaron y tacharon de mala madre por no haberla cuidado y haber presentado una denuncia penal en el momento.

La joven, también hija de Arturo Carmona, expresó que el hecho de no haber platicado algunos detalles de la agresión y del apoyo que recibió de su familia, no significa que no haya recibido apoyo.

“No platicar los detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada”, explicó la joven junto a una imagen a lado de su madre Alicia Villarreal.

Melenie Carmona dijo que nunca pretendió exponer a su madre, quien siempre la apoyó y le demostró su amor.

“No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado”, escribió Melenie.

Explicó que si no lo hizo público hace tiempo fue para cuidar a su abuela, quien estaba enferma. Además reiteró que Alicia Villarreal la respetó y entendió:

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó”, comentó la joven de 22 años.

Asimismo, Melenie Carmona afirmó que Alicia Villarreal le pidió que hablara el tema con su padre Arturo Carmona y hacerlo público. Acto al que se negó, pues no se sentía preparada.

“Ella sólo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda ha sido una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá”, agregó.

Finalmente, la hija de Arturo Carmona reprobó que criticaran a su madre y no a quienes ejercen la violencia contra las mujeres:

“Me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y a Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje y lo que tengo claro es su apoyo y amor incondicional hacia mí”, concluyó.