Melanie Carmona relata que fue víctima de abuso por parte de un familiar

Melanie Carmona revela que ella también fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar, y miembros de su propia familia le dijeron que ya se olvidara de eso, ‘porque a muchas les pasa’.

La joven de 17 años, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, narró en un post de Instagram que en 2016 sufrió un episodio de abuso de parte de alguien a quien consideraba un hermano, quien le hizo tocamientos en sus partes íntimas, ella al principio de quedó paralizada, pero reaccionó y se encerró en el baño.

“Le llamé a mis papás histérica, no podía ni siquiera respirar, fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada”, expresó Melanie.

La chica dijo que recibió todo el apoyo de su madre y su padrastro, pero que no encontró el mismo respaldo en algunos otros miembros de su familia: “Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todas les pasa, que qué vergüenza que todos se enteraran de lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia…uno no sabe lo que viva otra persona hasta que le pasa”.

Su padre el actor Arturo Carmona desconocía ese lamentable episodio vivido por su hija, y le escribió: “Con profundo dolor me entero hoy de esto mi amor. Me duele en el alma que no hayas acudido a mí. Hoy por hoy te reitero que estoy para tí, que eres una fregona y valiente al hacer esto, y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí”.