“Me siento violada”: Ángela Aguilar estalla por filtración de fotos con su pareja

Tras ventilarse fotos de la hija menor de Pepe Aguilar besando a su presunta pareja, el compositor Gussy Lau, quién es 15 años mayor que la cantante, la intérprete decidió pronunciarse respecto a la invasión a su vida privada.

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven de 18 años compartió un video de seis minutos, para expresar su sentir sobre las imágenes que fueron difundidas sin su consentimiento y visiblemente afectada comentó:

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”.

De igual manera, la intérprete de “La llorona”, dejó claro que todo se trató de una traición a su confianza y continuó expresando su sentir con este lamentable hecho:

“Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”.

Además del escándalo mediático que provocó la ventilación de su presunto noviazgo, la cantante asegura que sumado a haberse visto afectada en el terreno amoroso y económico, la relación con su familia no está del todo bien.

“¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Aunque yo no estaba de acuerdo, yo me puse en una posición, en esta posición, y eso fue incorrecto de mi parte; y eso fue mi error”, aseguró.

La artista también aprovechó para dar voz a quienes, al igual que ella, han visto violentada su intimidad.

“Hay muchas mujeres que casi casi se les acaba la vida con una imagen, una imagen que fue publicada sin su consentimiento. Yo apoyo a esas mujeres y siempre las he apoyado, pero hoy por primera vez viví lo que es, es estos días he vivido de lo que es”.

Sobre si tomará algún tipo de acción respecto a la exposición de su privacidad, Ángela aseguró: “No sé lo que voy a hacer, pero sí sé que voy a regresar al origen”.

Finalmente, la famosa cantante dejó claro que, tras este incidente, buscará la manera de acercarse a sus padres.

“Sigo siendo la misma, estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero. Me duele un poco el corazón ahorita, pero sé quién soy y les agradezco”.