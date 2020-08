Me hacían cosas terribles: Inés Gómez Mont revela lo que vivió en TV Azteca

Inés Gómez Mont es una de las figuras más queridas que de inmediato se relacionan a TV Azteca. Sin embargo, su camino en la televisora no fue sencillo, pues según contó ‘alguien’ dio órdenes para que la trataran mal y le hicieran la vida de cuadritos en sus inicios. En una reciente entrevista, explicó cómo fue el trato que recibió de Pati Chapoy y el equipo de Ventanenado. ¿Fue bueno o malo?

En entrevista para el podcast Out of The Box, con Edgar Garza, la conductora recordó cómo su vida cambió al abandonar la carrera de Derecho y optar por las Ciencias de la Comunicación. Explicó que su padre la mandó a realizar prácticas a TV Azteca como castigo durante sus vacaciones. Sin embargo, no todo fue fácil, pues según dijo, su papá dio órdenes para que la trataran mal.

“Me meten como practicante un verano, no sabes cómo fueron conmigo, por supuesto por órdenes de arriba para que me hicieran la vida de cuadritos, para que realmente fuera un terreno complicado para mí, para que me regresara a estudiar Derecho. Mi jefe ya tenía la orden de arriba, me hacían cosas terribles”, contó.

Asimismo, explicó que en TV Azteca le repetían que no era nadie y que la enviaban a realizar notas a la calle con el corresponsal de guerra Nacho Núñez, con quien aprendió a dictar contenido, hacer voz en off, calificar videos. Incluso, indicó que en una ocasión hizo una nota en plena tormenta.

“En ese momento yo decía ‘pero qué gachos’. Todo mundo tenía la orden de tratarme mal… esos momentos a mí me hicieron aprender muchísimo”, agregó Inés Gómez Mont en la entrevista.

¿Cómo fue el trato que recibió de Pati Chapoy de Ventaneando? Inés Gómez Mont explicó que cuando saltó a la área de entretenimiento, fue Pati la que la invitó a conducir y salir a cuadro.

“Cuando Pati Chapoy me invita a formar parte de la producción de Ventaneando, nunca pensando que fuera a salir a cuadro. Mi intención era el periodismo, el cuadro no era mucho que me llamara la atención”, reveló.

“Inés, tú tienes que conducir- le dijo Chapoy- tienes el perfil que estamos buscando para un proyecto que estamos cocinando, tienes que tomar esta oportunidad, tú eres la candidata”, recordó.

En este sentido, dijo que se encontró con otro obstáculo, pues nadie le enseñaría a conducir. Así que dio la orden de que nadie la ayudara, pues ella sabía lo que debía hacer.

“Nadie le puede dar una sola indicación, ella sola sabe perfectamente cómo conducir”, aseguró Inés sobre Pati Chapoy.

Sin embargo, de acuerdo con su vivencia, para la titular de Ventaneando sólo tiene agradecimiento, pues fue una gran maestra.

“Es una maestra y una líder. Ella me tuvo muchísima paciencia y me fue enseñando muchísimo en el tema de periodismo. Pati fue la que me dio todas las tablas. Me cobijaron todos y me ayudaron a crecer”, externó.