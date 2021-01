“Me dio un beso y dijo que nos veíamos pronto”: Así mostró Manzanero que presintió su muerte

La que fuera esposa del autor de canciones románticas como “Contigo Aprendí” y “Somos Novios”, señaló que fue en una cena que tuvieron en noviembre cuando Manzanero le dedicó unas dulces palabras que en realidad eran un mensaje de despedida.

Armando Manzanero, que murió un día 28 como otros famosos, entre ellos Juan Gabriel y José José, habló con Laura Elena en una cena romántica justo un mes antes de morir. Fue ahí cuando le expresó su agradecimiento por todo lo que vivieron juntos.

Así se despidió Manzanero de su viuda; el compositor presintió su muerte

“Definitivamente han sido los días que nunca imaginé que pudiera vivir… Parece que él supiera, porque hace un mes el día 28 era una tarde que estábamos y me dijo ‘te quiero agradecer por la vida tan preciosa que me diste’, ‘especialmente te quiero dar las gracias por lo feliz que soy’”

Villa aseguró que el compositor presintió su muerte en una entrevista con el programa “Sale el Sol” donde detalló que jamás olvidará la cena que compartieron.

“Me regaló unos vestidos, me invitó a cenar, tomamos una copa de vino, nos la pasamos increíble, me dijo ‘ha sido la mejor luna de miel que me has dado’, y eso fue el 28 de noviembre, al mes, él fallece”

Laura Elena también compartió cómo fueron los últimos momentos que pudo pasar con el letrista yucateco. Manzanero le dio un beso diez días antes de que su salud se complicara por el nuevo coronavirus COVID-19 y se apagara su vida.

“Nosotros nos despedimos el 17 de diciembre consciente, después de que lo estabilizaron me dejaron estar con él, me comentó ‘le voy a echar muchas ganas, voy a capotear este toro con todo lo mejor que pueda, porque quiero seguir viviendo contigo’. Estuve con él con todas las medidas que se necesitaban. Él me escuchaba, me dio un beso, me dijo que nos veíamos pronto, que me hablaba y todas las tardes me hablaba vía FaceTime, fue muy difícil”

