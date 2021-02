Mauricio Martínez arremete contra famosos que quieren ser políticos y Mayer le contesta

En días recientes se destapó que una gran cantidad de personalidades del medio del espectáculo planeaban dejar atrás sus carreras en los medios para buscar abrirse camino en la política, ocupando cargos públicos como diputados, senadores, alcaldes y hasta gobernaturas estatales.

Entre éstos destacan Paquita la del Barrio, Lupita Jones, Malillany Marin, Alfredo Adame, Bibi Gaytán y hasta el luchador de la triple A, Blue Demon Jr. Esta situación no sólo ha molestado a algunos ciudadanos, también al actor y cantante Mauricio Martínez, quien a través de sus redes sociales pidió a la población no votar por ellos.

Y es que, Martínez considera que los artistas no sólo no están preparados para ocupar cargos indispensables en el gobierno, sino que además no saben manejarse en un puesto de este tipo: “No voten por nadie que haya salido en telenovelas, cantado en palenques o luchado en un cuadrilátero para un puesto en la política. Gracias», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Esta no sería la primera que Mauricio arremete contra los famosos que buscan cargos políticos, y es que hace ya algunas semanas hizo un llamado a los mexicanos para que sean conscientes con su voto: “Mexicanos no voten por lo que no son políticos. Por eso estamos como estamos”, dijo en entrevista al programa Sale el sol, y agregó que no importa ni la trayectoria ni el carisma,, cada quien debe dedicarse a lo suyo.

Tras estas declaraciones, las reacciones no se hicieron esperar, y aunque algunos actores y productores decidieron mostrarse en contra de su opinión; la respuesta que llamó la atención fue la de Sergio Mayer, actual diputado federal, quien utilizó la misma plataforma para lamentar las palabras emitidas por Mauricio.

“Necesitas más información antes de emitir un comentario como este Mauricio. Lamento mucho tu percepción y que tú mismo te desacredites. Estoy seguro que ni siquiera sabes quiénes son tus Diputados local o Federal. Pero respeto tu derecho a expresarlo”, publicó.

Cabe resaltar que de acuerdo a las leyes mexicanas, todo ciudadano tiene el derecho de ser votado en puestos de elección popular: sin embargo Mauricio cree que estos famosos le restan seriedad a la política. Hsta el momento el actor no ha respondido a los comentarios de Mayer, pero ha dejado muy clara su postura al responder y retuitear algunos comentarios que apoyan sus palabras.