Más vale malo por conocido: Cepillín muestra su apoyo a Donald Trump

ESPECIAL.- Ayer se realizaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos en las que Joe Biden busca llegar a la Casa Blanca, mientras que Donald Trump espera ser reelegido.

Hasta el momento no se sabe quién será el próximo presidente de EU, pero varios famosos ya han expresado su opinión, entre ellos, Cepillín.

Cuando le preguntaron su opinión del representante de los demócratas, Joe Biden, así respondió.

«A Biden yo no lo conozco, lo conocí de vicepresidente, pero yo prefiero que gane Donald Trump», reveló.

También habló sobre el muro que Donald Trump planea hacer en la frontera con México.

«Lo del muro es puro cuento, la raza que va pasar pasa por Ensenada, por Matamoros, por el aire, por abajo. Es política», aseguró. «Aprovechen ese muro y pongan paredes, techo, hagan casitas de Infonavit. ¿Sabes cuántas veces han regularizado a los indocumentados? Un chorro de veces, el país de Estados Unidos es un país de inmigrantes. Toda esa gente que está ilegal está evadiendo impuestos, les conviene legalizarlos».

Cepillín habla sobre Ninel Conde

Además de expresar su apoyo a Donald Trump, Cepillín habló sobre Nincel Conde y la disputa que sostiene con su ex pareja, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo.

«Yo estoy a favor del niño no de la mamá que no ve al niño, pero si fuera ella estaría afuera esperando para ver a mi hijo y no esperando para casarme», expresó. «En el caso de Giovanni soy testigo que sí deja ver a Ninel a su hijo, que ella quisiera hacer como Marjorie (de Sousa) y como esa bola de viejas es otra cosa. Giovanni si deja ver al niño a su mamá y si la mamá no va ya es bronca de la señora».