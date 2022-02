¡Más de 250 millones de pesos! Los lujosos regalos que Christian Nodal le dio a Belinda

Luego de que los cantantes Belinda y Christian Nodal, anunciaran su separación a través de redes sociales, han surgido distintos rumores de las posibles causas por las que esto ocurrió, que van desde interés por dinero, hasta infidelidad; sin embargo, ninguno de estos ha sido confirmado y como lo expresó el cantante, ninguno de los dos harían declaraciones públicas, pues el dolor que les causó a ambos terminar su compromiso de matrimonio ha sido muy doloroso.

A pesar de lo ocurrido, Nodeli destacó en muchas ocasiones con los regalos que se dieron durante su relación, pues al principio acostumbraban celebrar sus aniversarios mensuales con citas románticas y costosos regalos que dejaron sorprendidos a muchos; estos son algunos de ellos:

Diamantes y oro

La cantante de ‘Bella Traición’, ha sido la imagen de la marca TOUS, pues ha demostrado que realmente está interesada en la marca y no se ha interesado en ella solo por su trabajo, lo que llevó a Nodal a regalarle una hermosa esclava de oro blanco y diamantes. La esclava fue muy importante y especial, pues no era algo que se podía comprar y que cualquiera la pudiera tener, sino que tenía un toque único que la diferenciaba de todas las demás. Se trata de una ‘B’ y una ‘C’, ambas iniciales de los cantantes. El costo de la misma no ha sido revelado, sin embargo, expertos han mencionado que podría costar aproximadamente 100 mil pesos. Esto no fue lo único, pues también le obsequió un collar que dice ‘Nodeli’, la combinación de sus nombres.

Botas

Los outfits que Beli utilizó durante su temporada en ‘La Voz’ junto a Nodal, fueron icónicos, pues siempre dieron de qué hablar al dejarla lucir su hermosa figura y excelente gusto, por lo que Nodal le obsequió unas botas Philipp Plein que van muy bien con el estilo de la cantante de ‘Luz Sin Gravedad’; sin embargo, lo interesante no es el buen gusto de Beli, sino lo costosas que son. Se dice que estas pudieron llegar a costar hasta 322 mil pesos y es que están llenas de diminutos diamantes que la hicieron brillar como siempre.

Mascota

Se sabe que la actriz es una gran amante de los animales y cuando se trata de las mascotas, les entrega todo el amor y cariño, por lo que para Nodal fue una excelente idea regalarle un hermoso mono capuchino y aunque es ilegal en México hacer esto, el cantante de ‘Botella Trás Botella’ gastó 300 mil pesos para hacer feliz a su prometida.

Casas

Aunque ya han surgido rumores de que Lupillo Rivera le dio una casa lujosa a Belinda, no ha sido el único de la lista de sus ex, pues se dice que Belinda rentaba la casa en la que vivía, sin embargo, Nodal le compró una casa en las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México y ella la mandó a remodelar a su gusto, en la que tiene hasta un cuarto solo para guardar su colección de estampas que la hacen muy feliz y aunque no se conoce el precio exacto, si se sabe que Nodal la pagó en dólares.

Anillo

Para nadie es un secreto lo hermoso que fue su anillo de compromiso, pues además de que lucían extremadamente felices juntos, este, causó sensación en redes sociales después de conocer su costo, pues la joya de Angel City que cuenta con un diamante Corte Esmeralda de 12 quilates, costó nada más y nada menos que 3 millones de dólares.