»Entonces yo le digo al chico, ‘¿me prestas mi coche?’ Porque aparte yo le tenía miedo… y bueno, drama en Santa Fe, drama (en todos lados)», comentó la actriz.

Y continuó recalcando que el chavo estaba siendo muy influenciado por su mamá en varias situaciones, por lo que en medio de la discusión, su novio le confesó que su madre pensaba que Mariana lo estaba embrujando.

»Se puso loco y me dijo, ‘claro, mi mamá tiene razón porque mi mamá dice que tú y tu mamá seguro me hacen brujería para que yo esté contigo’ y que me c*go de la risa», reveló.

Y compartió cómo le respondió, »Y le dije, ‘¿tú crees que mi mamá va a gastar el dinero que tiene ¿en hacerte brujería a ti? O sea ¿de qué hablas? ¿Por qué te metes cosas? Ni que fueras el hijo de Slim para que yo dijera que no puedo perder ‘el partido’ de mi vida, si ni coche tienes».