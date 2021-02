María Antonieta de las Nieves culpa a personaje de ‘La Chilindrina’ de causarle tumores en los senos

María Antonieta de las Nieves reveló que por interpretar el personaje de ‘La Chilindrina’, le resultaron tumores en los senos y tuvo muchos problemas de salud.

La actriz siempre tuvo senos grandes, por lo que se vendaba para interpretar mejor su papel de niña: “Me las apachurraba, me las vendaba para verme niñita, y dije: ‘a ver hasta cuándo aguanto’, y aguanté 50 años”.

María Antonieta reveló que como consecuencia se le desarrollaron tumores, al grado que cuando tuvo a su primer hijo no pudo amamanarlo. Tuvo que ser operada y le pusieron prótesis: “Las prótesis eran demasiado grandes y me las tuve que quitar. La última vez que me operé, me quitaron las prótesis porque pensaron que tenía cáncer”, algo que afortunadamente no sucedió.