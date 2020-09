Marcos Valdés explica por qué no aparece en el testamento de El Loco Valdés

A casi un mes de la partida de Manuel »El Loco» Valdés, su hijo, el actor Marcos Valdés confesó que su nombre no figura en el testamento de su fallecido padre, debido a que no tenía nada que heredarle.

Marcos contó que días antes de la lamentable pérdida, tuvo una charla con su padre y hablaron sobre la herencia, donde muy apenado le confesó que no tenía dinero ni propiedades que dejarle.

»’Hijo, no me tocó heredarte’, a lo que yo le dije: ‘Papá, estás equivocado, me heredaste muchos genes’. Algo que tengo bien aprendido es que ninguna situación de herencia es benéfica si hay varios hermanos y no se divide a tiempo, siempre causa conflicto y yo no quiero problemas absolutamente de nada», señaló Marcos.

El actor aseguró que para él es un orgullo ser hijo de una personalidad de la talla de »El Loco», y aunque no convivió mucho con sus demás hermanos, lo más importante es que pudo estar con su padre y crear un lazo de amor entre ellos.

»Hay un orgullo enorme de ser su hijo, aunque no haya convivido mucho con mis demás familiares, lo que viví con él desde hace 30 años fue muy bonito, le aprendí mucho, nos divertimos mucho».

Valdés agregó que para él fueron muy difíciles los últimos momentos de su padre porque no pudo estar con él como le hubiera gustado, pues al ser tantos hermanos, tenía que esperar varios turnos para verlo.

»Entré en una crisis muy fuerte, yo tenía muchas ganas de estar con él, pero era muy difícil porque él vivía con mis hermanos y había que hacer cola para esperar a ver cuándo te tocaba, también por el Covid era más complicado».