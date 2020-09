Manuel ‘El Loco’ Valdés habló en vida con su hijo Marcos sobre herencia

Marcos Valdés revela que su padre Manuel ‘El Loco’ Valdés habló en vida de su herencia con él, y el actor le reveló que no podría dejarle ningún bien material porque ya no le alcanzaba, algo que lo apenaba muchísimo.

“ ‘Hijo, no me tocó heredarte’ a lo que yo le dije: ‘Papá, estás equivocado, me heredaste muchos genes’. Algo que tengo bien aprendido es que ninguna situación de herencia es benéfica, si hay varios hermanos y no se divide a tiempo, siempre causa conflicto. Y yo no quiero problemas absolutamente de nada”, comentó Marcos.

El hijo del famoso comediante agregó: “Hay un orgullo enorme de ser su hijo, aunque no haya convivido mucho con mis demás familiares, lo que viví con él desde hace 30 años fue muy bonito, le aprendí mucho, nos divertimos mucho”.

Marcos Valdeś, de 47 años sintió mucho la partida de su padre: “Entré en una crisis muy fuerte, yo tenía muchas ganas de estar con él, pero era muy difícil porque él vivía con mis hermanos y había que hacer cola para esperar a ver cuándo te tocaba, también por el covid era más complicado”.

Marcos Valdés ha incursionado en la conducción, el canto y la actuación, sin duda talentos heredados del inolvidable Manuel ‘El Loco’ Valdés.