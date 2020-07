Lupita DAlessio denunció haber sido víctima de fraude

Debido a la pandemia por coronavirus, las autoridades han determinado algunas medidas como estrictamente necesarias, entre ellas el uso de gel antibacterial, caretas y cubrebocas; sin embargo; hasta en estas situaciones hay quienes se aprovechan de la necesidad de la gente para cometer un fraude y sacar beneficio.

En esta ocasión, quien fue víctima de este delito fue la cantante Lupita D’Alessio; y es que a través de sus redes sociales ‘La leona dormida’ explicó que hizo una compra de mascarillas de protección por internet, que prometían ser muy eficaces y de excelente calidad; sin embargo al recibir el pedido en su casa se dio cuenta que no era para Nad algo que ofrecían, y muy molesta lo expuso: »No compren estos cubrebocas son un fraude y No me devolvieron mi dinero no sirven, fake», señaló.

La publicación, que apenas tiene unas cuantas horas, de inmediato se llenó de comentarios en los que seguidores de la cantante le mostraban su apoyo; además de que le aconsejaban tomar medidas para que nadie más resultara afectado.

Así que tengamos cuidado con todo lo que se anuncie en redes y medios en esta pandemia, ya que muchos ofrecen ciertas características que no cumplen, algunos más prometen regresar tú dinero si no estás a gusto con el producto y cómo podemos ver, tampoco cumplen. Lo cierto es que pese a todo, Lupita D’Alessio está feliz porque su hijo menor, César fue visitarla a Cancún y eso la mantiene contenta y emocionada.