Lupita Castro le dice vulgar Niurka y ésta le responde con un ‘cariñoso’ saludo

La cantante cuestionó el que la cubana defendiera a Vicente Fernández siendo que ella también es mujer.

Lupita Castro arremetió en contra de la cubana Niurka Marcos, luego de que ésta saliera en defensa de Don Vicente Fernández y asegurara que las declaraciones de la cantante, donde acusa al charro de Huentitán de haberla abusado sexualmente, no debían tomarse en cuenta, pues ya había pasado muchísimo tiempo de los supuestos hechos.

Castro también cuestionó el que Marcos no le haya mostrado su solidaridad, siendo que ambas pertenecen al mismo género, además de que la tachó de vulgar: “Es tan vulgar, y lo que está diciendo es totalmente como una loca. ¡Cómo es posible siendo una mujer!… bueno ese tipo de mujer. A lo mejor son amigos”.

Lupita, incluso defiendo el tiempo que tardó en hacer pública su denuncia y subrayó que las declaraciones de Marcos no tienen relevancia: “No me importa lo que ella diga, pueden ser 40 (años), pueden ser 100, no importa. El caso es que me lo hizo y no lo ha negado, entonces lo que diga Niurka… la verdad, ¡me da lástima la señora!”, agregó.

Tras estas declaraciones y como era de esperarse, la vedette no se quedó callada y mandó un contundente mensaje a Lupita: “Pues sí soy vulgar, pero eso no es ninguna novedad. Aparte, eso me da la libertad de opinar lo que me da la gana, y a ella le mando a decir que vaya y [email protected]#¢∞ su [email protected]#/“, dijo en su más reciente encuentro con los medios.

Sin pelos en la lengua, la cubana insinuó que la cantante sólo busca publicidad, ésto tras dar a conocer que publicará un libro contando lo que vivió con Fernández: “Pues por eso está promocionando a costa de mi vulgaridad y de mi poca clase. Estúpida, pon en tu libro que yo te menté tu madre. Ella no puede colgarse de mi fama”, finalizó.