Luisito Comunica choca un Lamborghini y se queda endeudado en Dubai

El youtuber, Luisito Comunica, compartió con sus seguidores que hace unos días viajó con su novia a Dubai y decidió rentar un auto Lamborghini Aventador 2020.

Mientras manejaba por la ciudad no vio un tope y a pesar de que no iba muy rápido, golpeó el auto, el cual está valuado en más de medio millón de dólares.

“Yo dije seguro se le raspó la llanta, se le cayó la facia porque el golpe si sonó duro, me bajo del coche, lo inspeccionó y yo veo que todo bien y no se me hizo un acontecimiento por el que yo tuviera que llamar a la policía”, recordó el youtuber.

Sin embargo, al regresar el auto a la agencia, los trabajadores lo revisaron y encontraron dos rayones grandes en la parte de abajo del coche.

Debido a que Luisito no levantó un reporte a la policía, él tuvo que pagar la reparación del auto y le pidieron un depósito por 10 mil dólares para regresarle su pasaporte.

Sin embargo, para pagar con su tarjeta tenía que hacerlo en una plataforma árabe de la agencia y al intentarlo se le bloquearon sus tarjetas.

Con ayuda de su novia y amigos logró pagar 9 mil dólares y pudo regresarse a México. Unos días después le enviaron la factura y en total tuvo que pagar 20 mil dólares (alrededor de 418 mil pesos) por la reparación del vehículo.