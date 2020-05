Luis García confiesa el motivo de su divorcio son Kate del Castillo

Luis García confiesa el motivo de su divorcio son Kate del Castillo. El futbolista y comunicador deportivo, Luis García sacó a la luz los motivos del por qué se separó hace ya varios años de la actriz Kate del Castillo. Esto fue por medio de una entrevista que le hizo el periodista deportivo Javier Alarcón en su canal de YouTube.

Luis García confiesa el motivo de su divorcio con Kate del Castillo. No tocó el tema de violencia.

Luis García dijo que el declive de su relación con la actriz fue cuando él se despidió de las canchas, cosa que no supo balancear y sobrellevar de una manera correcta, más sin embargo, el ex futbolista nunca mencionó nada sobre los episodios de violencia que le hizo vivir a Kate del Castillo.

“El tema con Kate es que en ese entonces el retiro yo no lo manejé bien, decidí retirarme a los 30 años. Si hay algo que me gusta, lo voy a hacer hasta el final de las consecuencias”, dijo. El ahora comentarista deportivo recalcó que en la etapa final de su carrera ya no tenía el gusto por jugar y vivió situaciones que le desagradaron. “A mí ya no me gustaba concentrarme, me cambié de Guadalajara a Monarcas y a Puebla, me cambié tres veces de casa en cada semestre. Esto no está padre y entonces me vuelvo a casar”. El cambio de vida al dejar el fútbol tuvo un gran impacto en el goleador mexicano en diversas maneras. “Entonces sales a la vida y yo salgo a la vida con 30 años con un rezago en todos los sentidos, emocional, intelectual, de conocimiento”.

Luis García mencionó que agradece haber conocido a la actriz porque ese episodio en su vida lo ayudó a crecer.

“Cómo futbolista te hacen un inútil y tienes que arrancar otra vez. Yo arranco mi vida, un Luis nuevo, de los 30 para acá. Aprendo muchas cosa con golpes importantes, de dos matrimonios fallidos del que no es ningún tema para enorgullecerse, pero sí insisto le agradezco a Lorenza y Kate haberme cruzado con ellas, porque hoy si soy medianamente feliz, tengo lo que tengo y soy lo que soy tiene que ver con esas mujeres se cruzaron en mi camino”.

Hace poco tiempo Kate del Castillo habló sobre su experiencia de violencia vivida en compañía con Luis García para la campaña Real Woman Stories. En la campaña Kate denuncia que después de sufrir violencia física y psicológica tuvo que alejarse de la relación y valorarse.

“Su manera de controlarme era haciéndome sentir menos, insultándome y burlándose de mí y de mi trabajo como actriz. Siempre de una manera ‘chistosa’ y seguida de un beso. Así empezó el abuso, verbal. Controlaba hasta mi manera de vestir. Yo quería ser una buena esposa, demostrarle a él y a nuestros padres que era una mujer de casa a pesar de ser actriz, así que la mayor parte del tiempo me sentía culpable de detonarle esa parte oscura”. La última fase del maltrato fue el abuso físico, describe la protagonista de La Reina del Sur: “Todo fue empeorando hasta que empezaron los empujones y las aventadas de objetos. Rompió varias puertas y lámparas. Me prohibió hacer un par de películas y tenía que regresar de LA, donde grababa una serie americana, argumentando que no podía dormir sin mí y que siendo su mujer tenía que dormir en casa. Cuando tomaba se le acentuaba lo violento. Pasé un año y medio con miedo a que llegara en la noche a casa”.

Kate relató cuando fue a un viaje en el 2002, junto con García como analista deportivo al Mundial de Corea-Japón:

“Me vi en el espejo y no pude creer lo que vi, una mujer que no reconocí, no era yo”.

“Me encontré vieja, flaca y fea. A partir de ese día dije: ¡No más! Y me fui de la casa no sin antes ir a casa de sus padres, a explicarles la situación. Les dije que en Navidad, el arañazo que su hijo traía no era porque se había rasguñado con una rama, les dije que fueron mis uñas al tratar de defenderme mientras su hijo me ahorcaba y me pateaba. Nunca más volví a esa casa y ahora soy muy feliz”.