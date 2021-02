Lucero y su hija Lucerito Mijares dan positivo a COVID-19

La pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19 continúa golpeando a miles de personas en todo el mundo, incluyendo a varias celebridades del mundo del espectáculo, quienes han relatado su experiencia al luchar contra la enfermedad.

El caso más reciente es el positivo de la actriz y cantante, Lucero y su talentosa hija, Lucerito Mijares, quien hace unos días estrenó su perfil en Instagram y suma miles de seguidores con tan solo una publicación realizada.

Fue por medio de su canal en YouTube en donde «La Novia de América Latina» confesó que dio positivo por el mortal virus; además, de cómo afrontó su contagio y el complicado momento de recuperación.

En la plataforma digital, la intérprete de canciones como «Necesitaría», «Vete con ella» y «El Privilegio de amar» detalló que tras realizarse una prueba dio positivo por el nuevo coronavirus y decidió relatar su testimonio.

En la grabación, Lucero aseguró que se ha mantenido en cuarentena para evitar contagiarse; sin embargo, no reveló cuál fue el posible lugar en el que contrajo el virus.

La también actriz apuntó que presentó síntomas como cansancio, por lo que decidió realizarse la prueba arrojando positivo. A partir de ese momento se sintió «asustado» pues no sabía cómo iba a reaccionar su cuerpo ante la enfermedad.

Lucero fue contundente al rechazar que no tuvo problemas de respiración ni mucho menos de oxigenación, pero sí presentó otros síntomas que no fueron de «gravedad». Tomó la decisión de no informar su positivo para evitar asustar a su familia y seguidores.

Finalmente, Lucero detalló que le dio «mucha pena» contagiar a Lucerito Mijares, quien afortunadamente no tuvo síntomas de gravedad ya que es una joven bastante sana.