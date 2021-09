Lucero responde a rumores de ruptura con Michel Kuri

Lucero fue captada por la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México, momento que aprovechó para hacer frente a los rumores que dicen que su romance con Michel Kuri llegó a su fin.

Asegurando estar mejor que nunca en el terreno amoroso, la cantante desmintió las especulaciones en su vida sentimental destacando: “No, estoy súper feliz, súper enamorados, felices los novios eternos que decimos, estoy muy contenta con él y él conmigo, seguimos juntos pues desde hace tanto tiempo y sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, todo bien”.

Por otra parte, la intérprete mexicana confesó que no tiene miedo de que su nombre sea referido en la serie biográfica de Gloria Trevi. “Siempre que alguien me menciona en algo que tiene que ver conmigo, de ninguna manera me molesta, pero claro, siempre y cuando no se digan cosas que no son ciertas, digo, mientras se diga la verdad”.

Y al escuchar el nombre de Sergio Andrade y la posible relación laboral que pudo existir entre ellos, Lucero comentó: “Yo creo que no tengo nada, así que digas ¡wow, voy a salir media hora!, no creo, pues yo creo que será una mención por ahí pasajera, pero pues no tendría nada de malo. ¡Ay, no!, ¿pero yo por qué voy a tener temor en la vida?, yo no tengo temor de nada, soy una persona feliz. Yo siento que mi vida, tanto personal como artística, como que nunca ha habido cosas así de esconder, porque ya se hubiera sabido […], o sea, después de 40 años como que todo mundo nos conocemos, sabemos cómo soy y cómo llevo mi vida tanto artística como personal”.

Por último, la ex de Mijares contestó irónicamente a la noticia que la colocaba entre las estrellas del medio artístico más adineradas de México.

“Venga, pues díganme donde está porque yo no lo tengo, ¿de veras?, ¡híjole!, que me avisen en qué isla está la fortuna, porque no la he visto, sino no estaría yo trabajando, ya estaría yo de millonaria en mi casa”, finalizó.