Livia Brito rompe el silencio sobre mala relación con Marlene Favela

Hace algunos días comenzó a circular el rumor de que la actriz cubanamantiene una mala relación con

Ambas participan en la novela ‘La desalmada’, siendo Brito protagonista y Favela una de las actrices secundarias.

Al parecer, Livia Brito le quitó al maquillista a su compañera, aprovechando su rol principal. Aunque Marlene no quería, tuvo que acatar las órdenes del productor, según los rumores.

Sin embargo, la cubana rompió el silencio en su canal de YouTube durante una dinámica de preguntas incómodas.

Al principio actuó diciendo que no quería tocar el tema, pero al final se rió y aclaró que es mentira.

Ay, bebés de luz, no se lo crean, Marlene Favela me cae súper bien, nos llevamos súper bien. No sé por qué se inventó el chisme porque, obviamente, es chisme. Lo que hacen es que venden con esos chismes, por eso no se crean las cosas.”

Además, señaló que quien lanzó el rumor solo lo hacía por ganar dinero y sin sustento.