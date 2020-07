Livia Brito es citada por la justicia de Quintana Roo

La actriz y su novio han sido denunciados por un fotógrafo de agresión y robo en Cancún.

La actriz de origen cubano Livia Brito, ha sido citada por la justicia del estado de Quintana Roo, acusada de haber causado y lesiones físicas y daños materiales al fotógrafo Ernesto Zepeda.

La actriz y su novio Mariano Martínez agredieron físicamente a Zepeda en el hotel Oleo, ya que ambos se molestaron porque el fotógrafo tomó imágenes suyas sin su consentimiento, por lo que lo golpearon y le destruyeron su cámara.

Livia niega los hechos, incluso dice no haber estado en ese hotel de Cancún, algo que no puede sustentar pues existen evidencias de lo sucedido. La orden de presentación no ha podido llegar a la actriz y su novio, pues no se ha precisado su domicilio.

Zepeda calcula en unos $100 mil pesos la indemnización que Brito tiene que otorgarle por los daños físicos y materiales que sufrió.