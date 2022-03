Laura Zapata narra cómo-fue el secuestro que-vivió junto a su hermana

Laura Zapata fue la invitada más reciente del programa de entrevistas de Yordi Rosado, en donde habló sobre algunos de los momentos más difíciles que ha vivido a lo largo de su vida, uno de ellos el secuestro que vivió aquel 22 de septiembre de 2002 en las calles del en ese entonces Distrito Federal junto a Ernestina Sodi.

EL secuestro se dio cuando salían del teatro a bordo de una camioneta, pues de acuerdo con lo que contó, los secuestradores querían el dinero de su cuñado Tommy Mottola, quien es esposo de Thalía.

“El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida” comienza Laura Zapata.

La actriz cuenta ella era parte de la obra de “La casa de Bernarda Alba” de Federico García Lorca en el teatro San Rafael, ese día Ernestina debido a que sobraban algunos boletos que le habían pedido al productor decidió ir.

¿Cómo inició el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Terminando la obra Laura Zapata la invitó a cenar, por lo cual accedió; sin embargo, antes de llegar a su destino, en algún punto de circuito interior se encontraron unos autos detenidos, por lo cual intentaron dar reversa pero ya tenían detrás de ellas a un taxi que lo impidió.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche como que se están peleando y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo ‘wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije ‘Que se lleven el coche’”, platicó.

La actriz narra que pese a que trato de correr, los sujetos la alcanzaron y la subieron a una camioneta, poco después hicieron lo mismo con su hermana, para después pasarla a la cajuela de un coche.

“Llegamos a la primera casa de seguridad, yo gritándoles ajos, cebollas, centellas y todo y me dice el jefe de la banda ‘Calmese Laurita, no empecemos con esas cosas porque entonces yo también me voy a poner muy bravo’ narra la actriz.

Laura Zapata narró le dieron un trago de alcohol para que se bajara la adrenalina y le dijeron que no era nada personal, pues iban en busca del dinero de su cuñado.

“Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Motola y queremos 5 millones de dólares”, le dijeron a la actriz.

La hermana de Thalía les dijo que ella no hablaba inglés, por lo cual solo conocía al empresario muy poco “No sé si tiene uno, dos o cinco millones de pesos y no creo que por mí vaya a dar ni un peso” les dijo.

Laura Zapata cuenta, las tuvieron que cambiar de casa unos días, pues hubo una redada cerca de donde estaban, por lo cual incluso pensaron en matarlas. “Dijeron ‘qué vamos a hacer, ya vienen por nosotros, ya nos descubrieron, hay que matarlas, porque si no hay cuerpo no hay delito’” dijeron.