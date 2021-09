Laura Bozzo ya no contesta las llamadas de sus colegas

Los conductores del programa matutino ‘Hoy’, comentaron que Laura Bozzo no les contesta llamadas y mensajes, señal de que se siente acorralada por la orden de aprehensión que pesa sobre ella.

La peruana se encuentra desaparecida, por lo que la FGR presentó ficha roja para que la Interpol la localice y la traiga a México, ya que está acusada de evasión fiscal. Este lunes Bozzo había sido citada ante un juez, para entregar 300 mil pesos de fianza y así poder continuar su proceso en libertad.

Andrea Escalona, conductora de ‘Hoy’ le envió este mensaje: “Laura por favor, preséntate hoy con tus 300 mil, con tu pasaporte y los documentos que tengas que entregar. Creo que es bien importante para que no se haga más grande todo esto”.

Escalona agregó: “A mí no me contesta el teléfono, soy su amiga y la quiero muchísimo. Sé que a muchas presonas no les puede contestar el teléfono, pero es importante que ya ponga un alto presentándose y dando los 300 mil pesos que le están pidiendo. Pero no contesta, no contesta llamadas, no sabe nada. Yo veo que desde hace mucho tiempo no está”.

También Sebastián Reséndiz comentó que desde hace mucho tiempo se ve que Laura no revisa sus mensajes en el teléfono: “Es un gran problema el que tiene, pero desde el 12 de agosto no revisa sus mensajes en el celular, entonces está perdida”.