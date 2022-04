Laura Bozzo llamó ‘mosca’ a Alfredo Adame por asegurar que está vinculada con trata de blancas

La conductora de televisión, Laura Bozzo ha vuelto a dar de qué hablar con una nueva polémica, pues además de regresar a la televisión mexicana, ha vuelto a hacer un comentario un poco inapropiado, al mandarle un mensaje a uno de sus peores enemigos públicos.

La nueva conductora de Imagen Televisión, es conocida por defender a las personas en su programa y muchas veces es llamada como ‘Señorita Laura’, debido al programa que tuvo durante muchos años, en el que se asegura que abogaba por los pobres, pero esto la ha llevado a tener muchos problemas con diversas personas del espectáculo.

Alfredo Adame ha sido una de esas personas, después de que el actor la cuestionara sobre sus deudas con el SAT y su relación ha sido una de las más habladas en el medio, pues se conoce que ambos suelen ser muy impulsivos y suelen hacer comentarios bastante peculiares.

Adame no ha sido el único culpable, pues Laura también cuestionó hace unos años, las habilidades de Alfredo para incursionar en la política mexicana; además de que en 2020, lo invitó a uno de sus programas, en el que terminó gritándole en el foro.

Adame se defendió durante el programa y ella terminó corriéndolo del programa después de que le hiciera algunos comentarios ofensivos durante el programa en vivo; a pesar de que la productora del programa les pidiera que se comportara, por lo que Alfredo se fue del set.

Alfredo había mencionado que Laura colabora con un grupo de personas, a las que se les vincula con la trata de blancas y aseguró que tiene pruebas de ello; por lo que Laura fue cuestionada sobre lo que le espera para el futuro cercano y lo que planea hacer ahora que es la nueva imágen de un programa de televisión; además de que le preguntaran sobre su relación con Adame, a lo que respondió lo siguiente.

“Ay, Alfredo Adame, no me vengas con eso por favor. Nada, nada, yo no me peleo con moscas. OK, que diga lo que le dé la gana”.

Laura también mencionó que no solo lo que el actor menciona es falso, sino que también ha ayudado a 53 personas a salir de una situación como la trata de blancas; y aseguró que algunas personas que trabajan con ella en ‘Imágen’ son testigos de esto.

Bozzo se negó a hablar de sus deudas con el SAT, debido a que mencionó que eso estaba en manos de sus abogados, pero sí aclaró que le otorgaron la suspensión y se está pidiendo que se le deje de vincular a procesos legales, por lo que asegura que ella no tuvo la culpa. “Mis contadores de brutos no se dieron cuenta y yo fui la que pagué los platos rotos”, dijo.