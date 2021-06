Laura Bozzo en contra de Frida Sofía por denunciar a Alejandra Guzmán

Laura Bozzo manifestó su postura en contra de Frida Sofía, luego de que la joven interpusiera una denuncia ante las autoridades contra Alejandra Guzmán.

Advirtiendo a la joven cantante, Bozzo aseguró que ante los jueces Frida debe mostrar pruebas contundentes de sus acusaciones, pues de no hacerlo de esa forma, terminará en la cárcel.

“Estas hablando con una abogada que ha estudiado, no es que hay pie, es cárcel, no, hay que probar, la primera regla que uno estudia en abogacía es: ‘todo lo que se afirma tiene que ser probado’, y si no es probado todo lo que se afirma, la que va a ir presa es Frida, porque esto no es broma”, dijo la conductora durante su encuentro con la prensa en una obra de teatro.

Acto seguido, Laura externó su negativa contra la nieta de Silvia Pinal por señalar ante las autoridades a la intérprete de “Reina de Corazones”.

“Más que el beneficio de la duda, debe ser muy doloroso lo que ella pasó, definitivamente, pero hay cosas que para mi son sagradas. Yo nunca, jamás rompería ese límite como lo que se refiere para mí, mi madre, lo que pudiera haber hecho o no, es mi madre, entonces yo no podría jamás hacer algo así, creo que hubiera sido mejor reunirse, no sé, pero una madre para mí no se toca, es lo único que no tocaría jamás”, destacó.

Sin pronunciarse sobre la denuncia que Frida Sofía realizó contra su abuelo Enrique Guzmán por abuso sexual, Laura únicamente se enfocó en defender a Alejandra ante todo este escándalo que enfrenta la familia Guzmán Pinal.