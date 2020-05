Laura Bozzo confiesa por qué la odiaba Pati Chapoy

La polémica Laura Bozzo reveló que su salida de TVAzteca se la debe a Pati Chapoy el odio que sentía por ella, gracias al cual llegó a Televisa y cumplió uno de sus sueños más grandes.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la peruana detalló que recibía malos tratos por parte de la titular de Ventaneando ya que tenía ratings más altos que ella.

“Me sacan en Azteca América para Estados Unidos y causé una revolución. El éxito era increíble […] Pero, si bien tenía raiting impensados, tenía de enemiga o de alguien que me detestaba, a la mujer más poderosa de Azteca, que entonces me tenía en una oficinita que tenía hasta los muebles rotos”, dijo al periodista.

Entre los malos tratos que recibió, Laura Bozzo aseguró que llegaron a quemarle el cabello, “yo no sé si fue mandado por alguien o no. Y dije ‘Ah no, acá no me voy a quedar’. Estaba en parte fastidiada por el maltrato que sufrí en Azteca”, agregó.

“Pero que tontería, si pudimos haber hecho muy buena mancuerna. Esa rivalidad de conductoras en canales lo vine a aprender acá. Yo no conocía eso de llegar a una cadena y que quieran cortarte, chavetearte y matarte. Nunca había vivido esa experiencia”, declaró Bozzo.