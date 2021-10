Las series más tristes que tienes que ver en Netflix

No, ver series tristes no es torturarte a ti mismo emocionalmente. Lo creas o no, es una buena forma de usar el entretenimiento para lidiar con tus propias emociones sin procesar, además de que, extrañamente, siempre te hacen sentir un poco mejor al final.

La vida no es perfecta y nadie está feliz siempre, además, las mejores historias a veces surgen de los momentos más tristes y complicados (Beth Harmon nunca habría descubierto su talento para el ajedrez de no ser por ESA tragedia de The Queen´s Gambit), así que, si lo piensas bien, ese es un elemento en común que tienen algunas de las mejores series, incluso cuando son de comedia o thrillers llenos de suspenso.

No tiene nada de malo querer ver algo triste de vez en cuando (hasta es un buen pretexto para sentarte muy junto y abrazar a tu persona favorita), en especial cuando se trata de las series más vistas y más comentadas, además de que también puedes encontrar un poco de inspiración y motivación en ellas (porque esto es entretenimiento con lección de vida).

8 series tristes que te urge ver en Netflix:

Las cosas por limpiar (Maid)

Protagonizada por Margaret Qualley, esta serie llegó al top 10 (justo debajo de Squid Game) de Netflix gracias a que cuenta una historia real muy conmovedora. La serie se basa en un caso real y sigue a Alex, una madre joven que decide tomar a su hija pequeña y escapar de su esposo abusivo. Sin dinero o forma de mantener a su hija, Alex comienza a trabajar limpiando casas, mientras tiene que luchar por conservar la custodia de la niña y hacer todo lo posible por salir adelante y cambiar su situación desesperada. La serie es también un retrato sobre la pobreza y lo difícil que es salir de ella.

When they See Us

Esta miniserie está basada en un duro caso real, donde el racismo y los prejuicios llevaron a un grupo de adolescentes a pasar años en prisión, pagando por un crimen que no cometieron.

La historia comienza con una corredora que es violada en Central Park y muestra la campaña de deshumanización y calumnias que llevó al mundo a creer que un grupo de adolescentes negros habían cometido el crimen. En realidad, los niños fueron sometidos a abusos para obligarlos a confesar y eventualmente demostraron que el sistema estaba roto y que la imagen era más importante que encontrar la verdad.

El juego del calamar

Sí, es brutal, sangrienta, violenta y salvaje, pero la serie también es triste. El juego del calamar no solo muestra la desigualdad social, la pobreza y la desesperación, sino que explora la forma en la que un evento traumático nos cambia y las consecuencias de vivir en un mundo injusto.

Cada personaje debe tomar una decisión dolorosa y difícil durante el juego, y son esos factores humanos los que hacen que todo sea muy triste.

La casa de papel

Ok, en La casa de papel hay acción, explosiones, tensión y grandes atracos, pero pasa lo mismo que con Squid Game, hay humanos “reales” y personajes con los que te conectas a lo largo de la serie, y lo que la hace triste es el hecho de que no todos los participantes en los robos van a salir con vida.

La serie tiene sacrificios desde la primera temporada y eso es algo que continúa al final. Ahora que falta la temporada 5.2, sabemos que es posible que todos estén muertos o que muy pocos logran escapar.

The Chestnut Man

Este brutal Nordic Nori toca todo tipo de temas complicados, desde la violencia doméstica hasta el abuso sexual. La serie conecta un caso de asesinatos en serie con la historia de la desaparición y supuesto asesinato de la hija de una ministra del gobierno, que una detective cpn sus propios problemas familiares debe resolver.

La serie tiene mucha intriga, misterio, juegos psicológicos y un gran villano, pero en el fondo están todos esos elementos reales que nos hacen sentir miedo y provocan tristeza.

Dead to Me

La serie de Linda Cardellini y Christina Applegate usa la comedia para hablar sobre la pérdida, el dolor y la forma en la que procesamos eso. Todo comienza como una historia de amistad entre una viuda reciente (que debe lidiar con la muerte de su marido y lo que eso significa para sus hijos) y una misteriosa mujer que parece ser la clave para ayudarla a recuperarse, hasta que se dan cuenta de que su conexión es más complicada y hay unos cuantos secretos que deben explorar primero.

Katla

Esta serie islandesa es también una forma de explorar el proceso de duelo y de la pérdida. La serie se desarrolla en el pequeño pueblo de Vik, donde un volcán que lleva meses en erupción ha forzado a la mayoría de las personas a abandonar el pueblo.

Unos pocos sobrevivientes quedan ahí y son ellos quienes se convierten en testigos de un fenómeno extraño. Personas extrañas comienzan a aparecer, todas ellas están conectadas con el pueblo de alguna forma y obligan a los que se quedaron a lidiar con el trauma y el dolor que habían estado cargando durante sus vidas.

Todo va a estar bien La comedia negra de Diego Luna entra en la categoría de series tristes por una razón: muestra la destrucción de un matrimonio y la forma en la que eso afecta a su hija y a todos a su alrededor. La serie es divertida, irreverente y pone muchos temas sociales sobre la mesa, pero en el fondo es una historia triste que tiene elementos que todos pueden reconocer de sus propias relaciones fallidas y la sensación de haber fracasado en algo.