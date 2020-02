La modelo polaca Aleksandra Sadowska tatuó sus globos oculares de negro para parecerse al rapero Popek.

Aleksandra Sadowska está totalmente ciega en un ojo y está luchando con problemas de visión en el otro.

La modelo, de Polonia, Wroclaw, había esperado que el tatuaje la hiciera parecerse la artista de rap Popek.

Copió al artista pidiendo que se teñiera el blanco de los ojos.

Pero el procedimiento de la joven de 25 años salió mal, causando daños “irreparables” en su ojo derecho.

El artista del tatuaje no identificado que hizo el tatuaje ahora puede enfrentar tres años de prisión por incapacitar involuntariamente a la mujer, informan los medios locales.

El tatuador ha sido acusado de usar tinta corporal durante el procedimiento, que no se considera seguro para los ojos.

Los abogados de Aleksandra dijeron a los medios locales: “Hay evidencia clara de que el artista del tatuaje no sabía cómo realizar un procedimiento tan delicado.

“Y, sin embargo, decidió realizarlo, lo que llevó a esta tragedia”.

La modelo agregó: “Desafortunadamente, por ahora los médicos no me dan mucho optimismo para mejorar. El daño es demasiado profundo y extenso. Me temo que estaré completamente ciega”.

Aunque el procedimiento fallido ha dejado a Aleksandra con graves problemas de visión, ella se niega a dejar que los efectos secundarios la detengan.

Ella dijo: “No me encerraré en el sótano y me deprimiré. Tengo tristeza detrás de mí, pero vivo”.

El tatuador que llevó a cabo las tintas en el globo ocular se declaró inocente y se espera que se inicie un caso judicial en breve.