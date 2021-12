Entre las candidatas que aspiran a ganar el concurso se encuentra la joven de 25 años Débora Hallal, originaria de Los Mochis, Sinaloa.

De mantener el reinado, sería la cuarta vez que México se alce con esta distinción, con la que han sido honradas Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y la actual reina, Andrea Meza (2020); una oportunidad que Hallal aprovecharía para seguir promoviendo la cultura del País y esparcir mensajes de tolerancia, respeto y empoderamiento, como ha indicado en algunas entrevistas.

La fundadora de la organización social Un Propósito fue seleccionada por Mexicana Universal, proyecto liderado por Jones, debido a que quedó en segundo lugar en la edición 2020; este año no se llevó a cabo la competencia nacional por el poco tiempo con el que contaban y por la pandemia, de acuerdo con la organizadora.

Hallal es licenciada en Administración de Empresas. También es amante del ejercicio de alto impacto y del patinaje urbano.

Su vida no ha sido fácil. Fue diagnosticada con Tiroiditis de Hashimoto, que posteriormente se convirtió en hipotiroidismo, enfermedad que le generaba un aumento de peso, de entre 10 y 15 kilos, algo que repercutió en su autoestima.

Sin embargo, la mexicana se considera una mujer segura, fuerte y con determinación, atributos que le ayudaron a salir avante a críticas y prejuicios.

Su clave para vencer los grandes retos de la vida es dominar la mente, ya que, asegura, esta juega un poder positivo o negativo en la toma de decisiones.

Para la competencia, la candidata ha recibido clases de expresión verbal, corporal, pasarela y deportivas. Entre sus gustos destacan la gastronomía local, la música de banda y el género regional mexicano.

«Siempre me he identificado con la cultura y las tradiciones de mi país, me encanta ser embajadora y poder mostrar lo que somos los mexicanos a nivel internacional», escribió Hallal en su cuenta de Instagram, con una foto en la capital de Israel, Jerusalén.

Las favoritas

A través de la página web de Telemundo, el público puede votar por su concursante favorita para ser la sucesora de Andrea Meza.

Aunque la encuesta no influirá en el resultado oficial de Miss Universo, la gente ya ha externado su gusto por algunas bellezas.

Hasta el lunes, Anchilee Scott-Kemmis (Miss Tailandia) era la favorita con 46 por ciento de los votos, Nadia Ferreira (Miss Paraguay) seguía en la lista con 36 por ciento y, con un lejano 8 por ciento, Miss Nicaragua, Allison Wassmer, ocupaba el tercer puesto.

La mexicana Débora Hallal tenía 2 por ciento.

En medio del caos

Además de la nueva variante de coronavirus, Ómicron, el conflicto entre Israel, sede de Miss Universo 2021, y Palestina ha generado controversias, y grupos de activistas han pedido el boicot de eventos, como el certamen de belleza.

PACBI, asociación de activistas palestinos y fundadores del movimiento, pidió hace unos meses a las concursantes no afectar su lucha por la libertad, justicia e igualdad, haciendo un llamado para que no asistieran a la edición de este año.

Ante esto, la actual Miss Universo, Andrea Meza, pidió no politizar la plataforma, ni involucrar religiones.