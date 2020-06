La hija de Valentín Elizalde quiere que reabran su caso y busca justicia

La hija de Valentín Elizalde quiere que haya justicia para su padre y por ello está a favor de que se reabra la investigación sobre el asesinato del “Gallo de Oro”.

En entrevista para Ventaneando, Valetina Elizalde explicó que está a favor de la reapertura del caso.

Esto no se puede quedar así se tiene que resolver y más por la paz de nosotros, de la familia y por la paz de mi papá, porque no se sabe quién fue y no se ha resuelto el caso

La adolescente, quien tenía dos años cuando «El Gallo de Oro» fue ejecutado, dijo sentir molestia y tristeza ante las mentiras que siguen surgiendo después de tanto tiempo (Elizalde fue asesinado en noviembre de 2006).

“Me molesta mucho ver cómo después de tanto tiempo siguen las mentiras (siento) coraje y tristeza, quien sea que haya sido me quitó a mi padre”.

La adolescente no vio con buenos ojos que su tío Tano, quien ha sido señalado como el culpable del asesinato de Valentín, haya iniciado un romance con Gabriela Sabag, que fue esposa de Valentín y ahora es albacea de su legado.

“Es como que la memoria de mi papá queda en vergüenza por parte de la señora y del señor Tano que dice que tanto lo amaba”.

Respecto de las versiones que implicaron a Tano en la muerte de Valentín, la adolescente confirmó que la versión que ella sabe es que Tano presionó al cantante para que se presentara en Reynosa en esa fecha, aun cuando ya tenían pactado otro concierto en una ciudad distinta.

“Tano insistió en que fueran ahí, nadie se imagina que alguien tan cercano podría haberle hecho algo así. Tal vez por dinero, el dinero es muy poderoso”, comentó.

Para Valentina es muy importante que se reabra el caso y se sepa qué ocurrió.

Qué bueno que se pueda saber quién fue y ojalá que se pueda abrir el caso. No quiero que esto se quede así, quiero que mi papá tenga justicia y que pueda descansar en paz

También dijo que están en proceso para que Gabriel Sabag deje de ser albacea.

Hacia el final de la charla, Valentina habló de que su carrera como cantante la hace sentir más conectada con su padre.

“Es una manera de conectarme con él, siento que cuando canto él está ahí atrás de mí y es muy bonito saber que tenemos eso en común”.

La trama que implicó a Tano

El nombre de Tano Elizalde cobró fuerza en medios y redes a principios de mayo cuando su esposa sugirió en una entrevista con Ventaneando que él habría traicionado a Valentín Elizalde el día que lo asesinaron.

Según el testimonio de Marisol Castro, Tano fue quien pactó la fecha en Reynosa y nunca presentó a Valentín con los empresarios que supuestamente lo habrían contratado.

Además dijo que, a diferencia de lo que siempre hacía, esa madrugada a la salida del show no se quedó acompañando a Valentín a que diera autógrafos, sino que se fue directo a la camioneta a dormir y jamás se levantó.

Tano se defendió diciendo que él también recibió balazos en el ataque en el que murieron los otros tres tripulantes del vehículo, incluido por supuesto el cantante.

“A mí me pegaron siete balazos, la gente no conoce y dice ‘qué casualidad que Tano se salvó si la camioneta quedó hecha añicos’. Al Tano le pegaron siete balazos”, dijo Tano en su defensa.