La Chilindrina exige a Televisa más de 20 años de regalías

Hace unos años María Antonieta de las Nieves, mejor conocida como «La Chilindrina», ganó un juicio a Televisa y al mismo Roberto Gómez Bolaños por los derechos de autor de su personaje. En una reciente entrevista para el programa de radio «Todo para la mujer», la actriz y comediante dio a conocer que al día de hoy, mantiene una batalla legal con la televisora por más de 20 años de regalías.

Después de lo de Chespirito y que me dieron la resolución de que ‘La Chilindrina’ no la puede utilizar nadie más que yo, mi relación con Televisa se acabó.

«Ahorita lo que se está peleando es lo que supuestamente me deberían dar de regalías, por todo lo que pasan del programa y a mí nunca me han dado un centavo», mnaifestó María Antonieta de las Nieves.

Asimismo La Chilindrina manifestó que hay una pequeña deuda de más de 20 años porque si el personaje es suyo, a ella también le tienen que dar regalías por los derechos de autor.

Nunca me han dado nada y ahorita el pleito está en los juzgados, estamos peleándolo todavía, imagínate si no es injusto, es mi trabajo, es de lo que yo vivo, me ha afectado anímicamente.

La Chilindrina vive difíciles momentos ante la pandemia de COVID-19

Cabe mencionar que el exitoso programa «El Chavo del 8» está siendo retransmitido los fines de semana por Las Estrellas. «Han sido tantos años de que lo explotan en Centro, Sudamérica y justo ahorita la están retransmitiendo en México, yo pido justicia, pero todo se lo dejo a Dios, Dios es muy justo y él proveerá».

Por otra parte, ante la falta de trabajo por la actual pandemia de COVID-19, María Antonieta de las Nieves está pasando difíciles momentos económicos. «Mi hija Verónica es quien me trae la despensa, pues somos vecinas del mismo fraccionamiento, así que cuidados no me faltan. Gracias a Dios me encuentro sana, pero ya he bajado 10 kilos», contó La Chilindrina en una entrevista con TVNotas.

«Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño».