‘La Chilindrina’ dice que su trabajo en El Chavo del 8 no estaba bien pagado

María Antonieta de las Nieves ‘La Chilindrina’, revela que su trabajo en el famoso programa ‘El Chavo del 8’ no estaba bien pagado.

La actriz dijo para el programa ‘Un Nuevo Día’: “Trabajar para niños es lo menos bien pagado, por no decir que es mal pagado. Si yo gané mil pesos o mil quinientos por programa, a mí me daban 150 pesos por cada vez que pasaba en Centro y Sudamérica, no es nada”.

María Antonieta dijo que a ella le gustaba interpretar a ‘La Chilindrina’, pero cuando el programa dio un giro, y se le dio el personaje de ‘Marujita’, no le agradó: “A lo mejor la gente no se daba cuenta, pero ese personaje era una prostituta disfrazada”.

También la actriz habló de la disputa legal que libró con Chespirito por ‘La Chilindrina’, pues ella reclamaba que era su creación, ella le había dado vida, pero Roberto Gómez Bolaños aseguraba que la creación de ‘La Chilindrina’ le pertenecía a él. Después de 11 años, se le otorgaron a ella los derechos del simpático personaje de la niña de lentes y con pecas.