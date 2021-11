Karol G se pega un batacazo terrible y encima le llueven las críticas

La cantante Karol G ha sido la última artista en sufrir un accidente sobre el escenario. En su caso, ocurrió el pasado viernes mientras actuaba en el FTK Arena en Miami: la estrella del reguetón tropezó por culpa de las altas plataformas que llevaba puestas y cayó por unas escaleras.

Por suerte, no ha habido que lamentar heridas de gravedad más allá de unas cuantas magulladuras que ha mostrado a través de un vídeo que ha compartido en Instagram, aunque sí se partió todas las uñas de una de las manos. El problema es que, mientras ella rodaba escalones abajo, su voz siguió sonando con normalidad y quedó claro que estaba haciendo playback.

Las redes sociales no se han apiadado con ella tras descubrir que no estaba cantando en directo en su propia gira y desde entonces le están lloviendo las críticas. En cualquier caso, la artista ha demostrado una gran profesionalidad al seguir adelante con todas las fechas que tenía programadas en su agenda pese al fuerte golpe que se ha llevado e incluso acabó el recital del viernes para no decepcionar a todos los fans que habían acudido a verla.