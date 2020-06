Karla Panini demandará a la familia de Karla Luna

Durante la segunda transmisión de la entrevista exclusiva del programa ‘De primera mano’, Karla Paniniconfirmó que se ha estado asesorando jurídicamente, ya que prepara demanda contra la familia de Karla Luna, el empresario Felipe Silva y las cuentas de redes sociales que ya tiene identificadas, por incitar el odio hacia su persona.

Mientras Gustavo Adolfo Infante, interrogaba a Panini sobre el celular que llegó a manos de Karla Luna con los mensajes que confirmaban la supuesta traición de ella y Américo Garza, la conductora recalcó: »Quiero aclarar que yo no manejo ninguna red social, ni mi esposo. Yo tengo una red social que se llama malinfluencersmx, verificada en Instagram, que no estoy usando desde el día 9 de mayo».

Y es que, »se han inventado miles de facebooks, de instagrams, de mensajes de whatsapp, de twitters, que yo he aventado o que supuestamente mi esposo ha aventado a redes sociales, que no han sido ciertos. Tú puedes manipular un mensaje las veces que quieras», explicó la rubia.

»Yo me alejé de las redes sociales desde el día 9 de mayo no porque estuviera escondida, porque no estoy escondida; no porque estuviera en crisis, porque no estoy en crisis. Si me alejé es porque me estaba asesorando jurídicamente como lo estoy haciendo», adelantó Karla Panini.

Planea entrar en acción legal contra la familia de Karla Luna, debido al supuesto odio que ha incitado sobre su persona y también demandará al empresario »Felipe Silva y las cuentas de redes sociales que ya tenemos identificadas», compartió con el periodista.