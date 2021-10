Karla Panini ahora es quien responde a familia de Karla Luna

Luego de que el fin de semana Karla Panini llamara la atención al arremeter en contra de la familia Luna a través de sus redes sociales llamándolos ‘vividores’, fue la familia Luna quienes no se quedaron callados y también le respondieron en una entrevista en ‘Chisme No Like’.

Ante esto, Karla Panini fue entrevistada en un programa de radio y ahí fue cuestionada sobre la familia de Karla Luna a lo que contestó, »yo no quiero hablar de esa mujer (la hermana de Karla Luna), bueno de esas personas, de esas personas no hablo», comentó.

Panini destacó que el tema entre Karla Luna y ella, lo cerró en su momento y no quiere hablar más al respecto, »lo he dicho en mis en vivos, en entrevistas y lo vuelvo a repetir, no tengo yo por qué aclarar nada de lo vivido con la señora Karla Luna, lo que yo viví con la señora Karla Luna, ese es un tema que yo hablé con ella y de ahí en fuera, lo llevo, lo tengo en mi corazón, no tengo porqué compartírselo a nadie, absolutamente a nadie. Lo que yo hablé con ella, lo que viví con ella hasta ahí lo dejo y hasta ahí lo dejaré ¿por qué? Porque ella ya no está, entonces todo lo que yo diga será manejado o será visto como alevosía y ventaja así que hasta ahí lo voy a dejar, se quede la historia como se quede pero yo aún así no tengo porqué».

Karla Luna no quiere lavar su imagen, quiere defender a sus hijos© Aseguró que ya no hablará nada de Karla Luna. Karla Luna no quiere lavar su imagen, quiere defender a sus hijos

Y continuó, »yo arreglé con ella lo que tenía que arreglar, si ella me perdonó, no me perdonó, si ella accedió o no accedió a hablar conmigo, esas son cosas entre ella y yo. Nunca más lo voy a volver a mencionar en ningún lado».

Panini dijo también que aunque no le debe nada a nadie, sí saldrá a defender a su familia, »pero lo que sí es que yo no le debo ni al país de México, ni al mundo ni le debo mucho menos nada a esa familia de vividores que por desgracia siguen lucrando con la ’supuesta causa’ de defender a dos niñas, pero no están pendientes de dos niños que ahí también están en memes, en redes sociales… las caritas de mis hijos están expuestos en muchísimos grupos de odio, que ya tuve conocimiento y obviamente se va a tomar cartas en el asunto porque esto ya pasó a más», indicó.

En la entrevista, Karla Panini continuó respondiendo a los ‘haters’, »no es mi interés lavar mi imagen, piensen lo que quieran cada quién de mi y no es una cosa soberbia, porque también me dicen ‘qué soberbia te ves’, no, me vale un comino un cuerno lo que se piense de mi, no me interesa, pero lo que sí me interesa es que voy a salir a defender a mis hijos a los 4 porque los 4 están siendo dañados de alguna manera», dijo.

Y finalizó señalando que ella no da entrevistas para limpiar su imagen, »yo no doy exclusivas y ahora cree la gente que entonces yo hablo por limpiar mi imagen o porque yo también estoy monetizando o porque yo también estoy cobrando ¡no señores! Estoy hablando porque ya fue suficiente de que engañen a la gente», concluyó.