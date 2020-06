Kalimba habla del racismo en México

“Cuando alguien aquí me dice ‘negro’ yo digo, ¡híjole!, igual no te has dado cuenta que tú eres prieto”

En plena crisis racial en Estados Unidos provocada por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía, Kalimba, cantante de color, habla de cómo se vive en México este mal.

“El racismo en México lo que me demuestra es ignorancia, aquí es ignorancia absoluta, el 70 por ciento de la población es morena, entonces si a mí alguien me dice ‘negro’ en este país, pues creo que no se ha volteado a ver al espejo, ¿no?… Para mí ser negro no es un insulto, porque es una raza como ser chino, como ser blanco, como ser pelirrojo, es una raza, entonces si ser blanco no es un defecto, entornes ser negro tampoco tendría que serlo”.

El intérprete aseguró que ser racista en este país es un tema de falta de cultura.

“Entonces cuando alguien aquí me dice ‘negro’ yo digo, ¡híjole!, igual no te has dado cuenta que tú eres prieto, cuando alguien aquí me dice esclavo yo pienso, igual no has leído libros de historia. Yo decía ‘pues sí, soy negro y a mucha honra’, es una raza preciosa, es una raza digna, es una raza atlética, es una raza increíble como todas lo son”.

Y aunque reconoce que no ha recibido muchos ataques por el color de su piel, sí hubo uno en especial que le llamó la atención.

“Tal vez el insulto más inteligente por decirlo así, más creativo porque inteligente no puede ser, fue esclavo, un día alguien me dijo ‘cállate esclavo’, pero me llamó mucho la atención y me mostró la ignorancia que vive este país, porque no se si sepan, pero los europeos vinieron a esclavizar a los mexicas o sea que en realidad que mis ancestros negros fueron esclavizados y nuestros ancestros mexicanos fueron esclavizados”.

Por último, manifestó que él sabe exactamente quienes son los que más lo han insultado por su color de piel y entiende el porqué de su agresión.

“Siempre me tocó de borrachos, siempre me tocó de ignorantes, siempre me tocó de ‘ninis’, si lo tengo que decir como es… niños consentidos…”, remató.