Justin Bieber se abre acerca del suicidio

La estrella del pop Justin Bieber ha revelado que ha tenido pensamientos suicidas en el pasado. El cantante habló sobre sus problemas de salud mental en su último documental de YouTube Originals, Justin Bieber: Next Chapter.

“Hubo momentos en los que realmente era suicida. Como, hombre, ¿este dolor alguna vez va a desaparecer? Fue tan constante, el dolor fue tan constante. Solo estaba sufriendo, ¿verdad? Entonces, estaba como, hombre, preferiría no sentir esto que sentir esto “, dijo Bieber en el documental.

El cantante de 26 años dijo que su fe le dio la “abrumadora confianza” para recuperarse. “No tenía idea de que esta vida me tomaría por asalto. No tenía idea de que todo esto me absorbería ”, agregó.

Bieber también instó a sus fans a buscar ayuda si alguna vez se sienten “solos”. “Solo animaría a la gente, como, ‘Oye, si te sientes solo, habla de ello. Dilo en voz alta ‘. Hay libertad en eso. Podría haber evitado mucho dolor”.