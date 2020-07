Julio Preciado nuevamente hospitalizado, ahora por problemas cardiopulmonares

El cantante aseguró que la falta de oxígeno que tenía lo preocupó, pues temía no volver a cantar

Todo parece indicar que el cantante Julio Preciado no termina con sus problemas de salud; ya que de nueva cuenta se encuentra en el hospital, ahora por una infección en los testículos y problemas cardiavasculares: “Si me siento poquito mal conmigo mismo, porque no salgo de una para meterme otra. Tuve una infección que se encapsuló otra vez, en los testículo, afortunadamente todo salió bien”, señaló al programa Ventaneando.

Asimismo, destacó que le diagnosticaron neuropatía cardiaca, enfermedad que le provocaba serios problemas de falta de aire, a tal grado que pensó que no podría volver a cantar: “Tuve problemas respiratorios y salió agua en los pulmones. La semana pesada hice una canción y a la mitad ya me estaba ahogando y estaba temiendo el no volver a cantar”, detalló

El cantante se encuentra actualmente hospitalizado en Guadalajara, para tomar terapia y poder rehabilitar sus pulmones, al respecto fue su médico el nefrólogo Julio Ramos explicó: «Probablemente se quede 3 o 4 semanas, para recibir una terapia de rehabilitación cardiopulmonar que es algo que no se le pude dar de manera integral”.

Por último, el doctor Ramos aseguró que el cantante se encuentra estable, y que afortunadamente el Orión que le fue trasplantado hace unos meses no ha dado ninguna muestra de complicaciones.