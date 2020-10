Julián Gil asegura que su hijo Matías es huérfano de un padre vivo y manda fuerte mensaje a Marjorie de Sousa

Julián Gil ofreció la primera entrevista tras confirmar con papeles en mano que Marjorie de Sousa obtuvo la patria potestad de su hijo Matías Gregorio.

“Como hemos dicho, Matías es hoy en día huérfano de un padre vivo, yo estoy vivo y yo siempre he querido fungir como padre, un padre presente, a mi se me ha desvinculado completamente del niño, de su vida, desde su crianza”, dijo a las cámaras del programa Hoy.

Dolido por esta situación, el actor explicó su postura ante una posible apelación de esta sentencia. “Apelar sería innecesario, ahora sí es muy sencillo, ella tiene mi teléfono, ella sabe dónde estoy, lo único que tiene que hacer es llamarme y decirme ‘Julián ven a compartir con Matías’”.

Al respecto de tener que seguir pagando la manutención del menor, Gil aseguró: “Yo con ese tema no tengo ningún problema, yo hasta el día de hoy se ha pagado la pensión y se seguirá pagando”.

Para finalizar, Julián le envió un contundente mensaje a Marjorie. “Me podrán quitar la patria potestad, me podrán quitar el derecho de verlo y a él le están quitando ese derecho, pero lo que no le van a poder quitar a él es la sangre que le corre por las venas, que es mi sangre… eso no se lo van poder quitar jamás”.