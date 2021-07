José Eduardo Derbez hace fuerte reclamo a Fernando Colunga

José Eduardo Derbez se sinceró sobre una parte importante de su infancia, y dejando atrás las diferencias que han mantenido sus padres por varios años, recordó a su padrino Fernando Colunga.

“Pocas personas saben que es mi padrino. (Mi mamá y él) se hicieron muy amigos en una novela, en Abrázame muy fuerte”, dijo el conductor en entrevista para el programa Hoy.

Sin embargo, el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez aprovechó el momento para hacerle un fuerte reclamo al galán de telenovelas.

“Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle, nunca me pela, nunca me manda mensaje, nunca nada. Hablamos muy poco, cuando nos encontramos de vez en cuando, pero él sabe que lo adoro y que lo quiero”, comentó.

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, el también actor habló nuevamente sobre su orientación sexual y sin miramientos explicó:

“El rollo de mi sexualidad y mis preferencias, siempre se metieron con el rollo de que si yo era gay o bisexual, de que si no había salido del closet cuando yo soy tan neta, que lo he dicho siempre, si fuera gay lo diría, si fuera bisexual lo diría, pero no, soy heterosexual 100 por ciento”.