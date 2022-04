La primera actriz Jacqueline Andere confesó que durante la pandemia y la falta de trabajo que ésta provocó tuvo problemas de salud mental por no saber qué hacer con su tiempo libre, estando encerrada en su casa todo el día, y reveló qué fue lo que la salvó de caer completamente en la depresión.

Durante la presentación de la puesta en escena »100 metros cuadrados o El inconveniente», con la cual la famosa regresó a los escenarios, comentó que la falta de trabajo la hizo cuestionar varias cosas, entre ellas si valía la pena continuar con su carrera más adelante.

Además en la entrevista retomada por el matutino ‘Sale el Sol’ se mostró muy agradecida con Morris Gilbert, el productor de la obra en la que estará, por darle trabajo a sus 83 años de edad, y sacarla de la depresión en la que estaba.

»Decirle gracias Morris, gracias por seguir haciendo teatro, porque yo ya me estaba muriendo en mi casa, decía ‘¿y hora yo que hago?, no, se pone uno a pensar en tantas cosas, te deprimes, decía ‘yo ya acabé porque si después me van a allanar yo ya no voy a poder’, para todo hay edades», dijo.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que también confesó que para evitar caer por completo en la depresión se puso a escribir sobre sus mejores anécdotas a lo largo de toda su trayectoria, pues asegura que ha vivido momentos memorables, aunque no todos serían aptos para sus nietos y futuros descendientes.

Así mismo confesó que con tal de tener trabajo estaría dispuesta a actuar como una abuelita en las novelas, pues para ella el trabajo es vida y es su pasión. »Para gentes de mi edad, ya es difícil porque ya es salir de abuelas en la televisión, lo cual a mi no me importa, porque para mí el trabajo es la vida, Morris me está dando vida y esa es la verdad».

‘Lo que si es que yo no me permití llegar a la depresión, me voy a poner a escribir todo lo que he pasado en 66 años de profesión y luego decía ‘eso no lo voy a poner ¿qué van a decir mis nietos?’, entonces opté por no hacerlo, pero tengo apuntes de muchas anécdotas que he pasado en la vida», comentó.

Jacqueline Andere también aseguró que en caso de que se animara a lanzar un libro sobre su vida, solo contaría cosas de su trabajo, pues no tiene interés en revelar algunos secretos muy bien guardados por ella y sus muchas parejas que ha tenido durante su vida.

»Si yo sacara mis anécdotas, solo hablaría de mi profesión, no porque no pueda decir algunas cosas de mi vida privada, novios tuve muchos, una vez me puse a hacer una lista y no acababa, no se me fue uno vivo», concluyó.