Itatí Cantoral ventanea a Lucero y Mijares en su reality: ‘Están romanceando’, bromea

Tras el inolvidable concierto que Lucero y Mijares ofrecieron hace unos meses, en el que la participación de sus hijos fue la mayor sorpresa, los fans de estos cantantes pedían insistentemente verlos juntos nuevamente, y se les ha cumplido. Mientras el público espera los detalles de su posible gira, la expareja está trabajando muy de cerca en un reality de talentos, en el que cual se ha evidenciado su gran amistad. Sin embargo, este proyecto también les ha dado a los intérpretes la oportunidad de compartir algunas vivencias de sus días como casados, lo cual ha propiciado algunas simpáticas situaciones, como la sucedida en la más reciente emisión del programa, en la que Itatí Cantoral -su compañera- ha bromeado sobre un supuesto romanceo entre sus colegas.

Desde que salió al aire El Retador, hace un par de semanas, el público ha sido testigo del tono divertido y espontáneo con el que se conducen los jueces: Lucero, Mijares e Itatí, lo que seguramente es sido uno de los motivos de que el programa se haya ganado el gusto entre el público. En la emisión de este domingo, se le pidió a la estrella de La Mexicana y el Güero que emitiera su opinión respecto a la participación de un concursante, quien minutos antes había imitado a Marc Anthony interpretando su famoso tema Ahora quien. La conductora del reality, Consuelo Duval, mencionó que había visto a la actriz boquiabierta, por lo que esperada ansiosa su retroalimentación. Con su característico sentido del humor, Itatí explicó que si bien si había estado atenta al número, se había distraído un poco con el cuchicheo de sus colegas. “Oigo a Manuelito: ‘Te la dedico Lucero, te la dedico’, y yo ‘shhh, déjenme escuchar por favor’”, comentó bromista.

Acostumbrada a la simpatía e irreverencia de su compañera, Lucero enseguida se echó a reír, aunque en un primer momento su expresión fue de sorpresa e incredulidad ante el comentario de Itatí, quien quiso seguir ventaneando a sus colegas. “¿Estás ligando o estás trabajando Manuelito?”. Por su parte, Mijares negó todo y salió a aclarar las cosas, asegurando que él se había mantenido en silencio durante la participación del concursante. “Yo ni he hablado, estoy atento al señor”, argumentó. “Ni nos volteamos a ver”, comentó La Novia de América después, apoyando a su exmarido. Sin embargo, la Itatí insistió, divertida, en exponerlos: “¡Están romanceando! Están romanceando con Marc Anthony, aquí en vivo, en directo en el foro de Televisa”, agregó mientras Lucero seguía riéndose.

Itatí, y su admiración por la relación de Mijares y Lucero

Al hablar de cómo ha sido compartir con sus compañeros jueces, ya en un tono menos bromista, Itatí ha manifestado su respeto ya admiración hacia la relación que mantienen Mijares y Lucero, de quienes es más que sabido su pasado como matrimonio. “Es lo máximo, son una pareja increíble, los mejores divorciados que he conocido en mi vida”, comentó la actriz en entrevista con TVyNovelas, afirmación que ya había hecho en las primeras grabaciones de El Retador. “Son tan divertidos que me muero de la risa y se me va el programa volando, les juro que termina y todavía tenemos chismes qué contarnos”, confesó.

“Mijares es todo un caballero, de esos señores de antes que ya no hay, un tipazo. Y Lucero es un lucero de verdad, su mamá, su hermano… Todos muy lindos, los conozco desde hace muchos años”, explicó Itatí, dejando ver el porqué de la confianza y complicidad que ha mostrado con su compañera en el programa. A finales de julio, la actriz habló por primera vez de su experiencia haciendo un reality show de talentos junto a la expareja, y de inmediato halagó su convivencia. “Qué padres exmaridos, si así les salió el divorcio está muy bien, que lo vuelvan a hacer, son una pareja increíble”, dijo entonces ante las cámaras de Hoy, con su tono bromista.